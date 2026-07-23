Gurgaon News: सड़कों के निर्माण में फर्जीवाड़े पर सीएक्यूएम सख्त, लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

Gurgaon News: सड़क निर्माण में फर्जीवाड़े पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। गुरुग्राम की 14 सड़कों की जांच में से तीन सड़कें मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जबकि नगर निगम ने उन्हें पूरी स्थिति में बताया था। जांच में झूठे दावों का पर्दाफाश हुआ।

Gurgaon News: सड़क निर्माण में फर्जीवाड़े पर सीएक्यूएम सख्त लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी

- निरीक्षण में उजागर हुए झूठे दावे, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के दिए निर्देश

गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। सड़कों के कायाकल्प और धूल प्रदूषण पर रोक लगाने के नाम पर कागजी खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरना तय है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा चलाए गए ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत जब धरातल पर जांच की गई तो दावों की पोल खुल गई।

नौ टीमों की थी सड़कों की जांच गुरुग्राम में जांची गई 14 मुख्य सड़कों में से तीन सड़कें आयोग के तय पैमानों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुईं। चौंकाने वाली बात यह रही कि नगर निगम ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में इन सड़कों को मानकों के अनुसार पूरा होना दर्शाया था। इस बड़े फर्जीवाड़े और भ्रामक जानकारी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आयोग ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया है।

कागजी दावों और जमीनी हकीकत में मिला बड़ा अंतर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आयोग के नौ उड़न दस्तों ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में अचानक दबिश दी। इस दौरान लगभग 31 किलोमीटर लंबे 64 सड़क खंडों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र की 14 सड़कों की पड़ताल में 11 सड़कें तो ठीक मिलीं, लेकिन तीन प्रमुख मार्गों पर काम अधूरा और बदहाल पाया गया। आयोग का स्पष्ट कहना है कि जब तक सड़कों का किनारों (एंड-टू-एंड) तक पक्कीकरण नहीं होगा, तब तक उड़ती धूल पर लगाम लगाना और मशीनों से सफाई करना संभव नहीं है।

गलत आंकड़े पेश करने वाले अधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई निरीक्षण से पूर्व नगर निगम के अधिकारियों ने आयोग को लिखित रिपोर्ट सौंपी थी कि सभी सड़कों को तय मापदंडों के आधार पर चकाचक कर दिया गया है। हालांकि, मौके पर पहुंची जांच टीमों को कई जगह सड़क किनारे गड्ढे, बिखरी मिट्टी और अधूरा काम मिला, जिससे अधिकारियों के झूठे दावों का पर्दाफाश हो गया।

सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए अभियान रहेगा जारी आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करने और गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले कर्मचारियों व अभियंताओं को चिन्हित किया जाए। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय गाज गिरना तय माना जा रहा है।---------सीएक्यूएम ने स्पष्ट कर दिया है कि बची हुई सड़कों के सुधारीकरण कार्य को बिना किसी ढिलाई के जल्द पूरा किया जाए। दिल्ली-एनसीआर में हवा को साफ-सुथरा रखने और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे।