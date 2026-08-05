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Gurgaon News: नगर परिषद का पोर्टल चालू, 8 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: - पोर्टल ठप होने से थमे विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, ठेकेदारों के ऑनलाइन भुगतान का रास्ता भी हुआ साफ नगर परिषद का पोर्टल चालू, करोड़ के विकास कार्यों

Gurgaon News: नगर परिषद का पोर्टल चालू, 8 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू

Gurgaon News: सोहना, संवाददाता। पिछले दस दिनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा नगर निकायों का पोर्टल मंगलवार को फिर से शुरू हो गया। वहीं, सोहना नगर परिषद का टेक्निकल विंग भी हरकत में आ गया। रोके गए करीब आठ करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर लगाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई। पिछले करीब 10 दिनों से पूरे प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कार्यालयों का ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी खामी के चलते पूरी तरह ठप था। इसके कारण न केवल नए विकास कार्यों के टेंडर अटक गए थे, बल्कि निर्माण एजेंसियां का भुगतान भी रुक गया था।

मंगलवार को जैसे ही पोर्टल शुरू होने की सूचना मिली, नगर परिषद की विकास शाखा के अधिकारी व कर्मचारी कार्यप्रणाली को सुचारू करने में जुट गए। सोहना नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़ी सभी लंबित फाइलों को मंगवा लिया गया है। पूर्व में रहे कार्यकारी अभियंता के समय की अधूरी फाइलों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। शहर में विकास कार्यों को गति देने की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हो चुकी है।,

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