Gurgaon News: नगर परिषद का पोर्टल चालू, 8 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू
Gurgaon News: - पोर्टल ठप होने से थमे विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, ठेकेदारों के ऑनलाइन भुगतान का रास्ता भी हुआ साफ नगर परिषद का पोर्टल चालू, करोड़ के विकास कार्यों
Gurgaon News: सोहना, संवाददाता। पिछले दस दिनों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा नगर निकायों का पोर्टल मंगलवार को फिर से शुरू हो गया। वहीं, सोहना नगर परिषद का टेक्निकल विंग भी हरकत में आ गया। रोके गए करीब आठ करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर लगाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई। पिछले करीब 10 दिनों से पूरे प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कार्यालयों का ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी खामी के चलते पूरी तरह ठप था। इसके कारण न केवल नए विकास कार्यों के टेंडर अटक गए थे, बल्कि निर्माण एजेंसियां का भुगतान भी रुक गया था।
मंगलवार को जैसे ही पोर्टल शुरू होने की सूचना मिली, नगर परिषद की विकास शाखा के अधिकारी व कर्मचारी कार्यप्रणाली को सुचारू करने में जुट गए। सोहना नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़ी सभी लंबित फाइलों को मंगवा लिया गया है। पूर्व में रहे कार्यकारी अभियंता के समय की अधूरी फाइलों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। शहर में विकास कार्यों को गति देने की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हो चुकी है।,
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।