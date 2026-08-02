Gurgaon News: शहर में जलभराव समस्या का जल्द समाधान के निर्देश दिए
Gurgaon News: सोहना, संवाददाता। शहर में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या को लेकर विधायक तेजपाल
Gurgaon News: सोहना, नरेश कुमार। शहर में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या को लेकर विधायक तेजपाल तंवर रविवार को परिषद अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर में जलभराव की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। शहरवासी पिछले करीब 20 साल से बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझते आ रहे है। शहर वासियों ने शहर में होने वाले जलभराव की समस्या को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के समक्ष भाजपा की पिछली सरकार में रखी थी। इसके बावजूद चार साल बीत जाने के बाद भी शहर वासियों का जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। नगर परिषद प्रशासन पूरे साल शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए दावे करता रहता है। लेकिन बरसात का मौसम आने पर समस्या वहीं की वहीं खड़ी नजर आती है। जलभराव से शहर वासियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सोहना-तावडू विधायक तेजपाल तंवर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने उक्त समस्या को लेकर शनिवार को परिषद कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुनील रंगा, कार्यकारी अभियंता महेन्द्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
बरसाती नालों पर अवैध कब्जा बना रुकावट:
नगर परिषद शहर से बाहर जाने वाले बरसाती पानी निकास के इस साल नालों की सफाई का 40 लाख रुपये का ठेका छोड़ा हुआ है। लेकिन शहर से बाहर जाने वाले दो मुख्य बरसाती नालों पर हो रहे अवैध कब्जे पानी निकासी में सबसे बड़ी बाधा बनें हुए है। नगर परिषद प्रशासन नालों से अवैध कब्जों को हटाने पर ध्यान नहीं दे रहा है। अवैध कब्जों के कारण नालों की चौड़ाई कम हो जाने से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पा रही है.
जलभराव से दुकानदारों को नुकसान:
बरसात के मौसम में होने वाले शहर के बाजारों में जलभराव का असर सबसे ज्यादा दुकानदारों पर पड़ता है। दुकानों में जलभराव होने से दुकानदार को एक ही बार में लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। जलभराव से होने वाले नुकसान की भरपाई न सरकार से होती है और न ही नगर परिषद प्रशासन करता है.
-शहर को जलभराव की समस्या मुक्त कराने के लिए परिषद प्रशासन को नई योजनाएं बनाने के निर्देश जारी कर दिए है। उक्त समस्या को किसी भी सूरत में समाधान किया जाएगा। ताकि आम लोगों से लेकर दुकानदारों को जलभराव की समस्या से परेशान न होना पड़े.
तेजपाल तंवर-विधायक सोहना-तावडू
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