Gurgaon News: पिकअप ने बाइक को 50 मीटर तक घसीटा, दो कारीगर गंभीर रूप से घायल
Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सोहना के हेमराज चौक पर एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप चालक बा
Gurgaon News: दो कारीगर गंभीर रूप से घायल गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सोहना के हेमराज चौक पर एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप चालक बाइक सवारों को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे में बाइक सवार दो कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना सदर सोहना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
अभयपुर निवासी रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके घर पर टाइल लगाने का काम कर रहे मिस्त्री धर्म और अमरदीप 30 जुलाई को दोपहर में खाना खाने बाइक से किराए के कमरे पर जा रहे थे। हेमराज चौक पर पहुंचते ही दमदमा की ओर से आई तेज रफ्तार पिकअप ने लापरवाही से बाइक में टक्कर मार दी।
सुरक्षा और इलाज
हादसे के तुरंत बाद घायलों को सरकारी अस्पताल सोहना ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज नूंह (नलहड़) रेफर कर दिया। वहां भी स्थिति में सुधार न होने पर दोनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर जांच अधिकारी टीम के साथ पहुंचे और गाड़ियों को कब्जे में लिया। शिकायत और एमएलआर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।