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Gurgaon News: पिकअप ने बाइक को 50 मीटर तक घसीटा, दो कारीगर गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सोहना के हेमराज चौक पर एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप चालक बा

Gurgaon News: पिकअप ने बाइक को 50 मीटर तक घसीटा, दो कारीगर गंभीर रूप से घायल

Gurgaon News: दो कारीगर गंभीर रूप से घायल गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सोहना के हेमराज चौक पर एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप चालक बाइक सवारों को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे में बाइक सवार दो कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना सदर सोहना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

अभयपुर निवासी रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके घर पर टाइल लगाने का काम कर रहे मिस्त्री धर्म और अमरदीप 30 जुलाई को दोपहर में खाना खाने बाइक से किराए के कमरे पर जा रहे थे। हेमराज चौक पर पहुंचते ही दमदमा की ओर से आई तेज रफ्तार पिकअप ने लापरवाही से बाइक में टक्कर मार दी।

सुरक्षा और इलाज

हादसे के तुरंत बाद घायलों को सरकारी अस्पताल सोहना ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज नूंह (नलहड़) रेफर कर दिया। वहां भी स्थिति में सुधार न होने पर दोनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर जांच अधिकारी टीम के साथ पहुंचे और गाड़ियों को कब्जे में लिया। शिकायत और एमएलआर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए?
दुर्घटना में दो कारीगर गंभीर रूप से घायल हुए।
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