Gurgaon News: सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में जलाभिषेक की तैयारी

Gurgaon News: धर्मकर्म -प्रमुख शिवालयों में सोमवार पर जलाभिषेक के लिए विशेष इंतजाम -सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए -भक्तों के प्

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख शिवालयों में सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक के लिए तैयारियां की गई हैं। इसमें राजीव नगर के गुफा वाला शिव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर और घंटेश्वर महादेव मंदिर, कादीपुर, सेक्टर चार समेत प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का सिलासिला शुरू हो जाएगा। जिसके लिए कांवड़ शिविर तैयार हो गए हैं। शहर के मंदिरों में सोमवार सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भक्तों के प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग कतारों की विशेष व्यवस्था की गई। जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित किए जाएंगे। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, और सफेद चंदन विशेष रूप से चढ़ाए जाएंगे। इसमें कांवड़ियों से लेकर श्रद्धालु शामिल होंगे。

इन मंदिरों में रुद्राभिषेक होगा: सावन के पहले सोमवार को सेक्टर-4 के श्रीकृष्ण मंदिर और गुरुद्वारा रोड स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में सावन के महीने में रोजाना रुद्राभिषेक होगा। मंदिर पुजारी ने कहा कि यह मंदिर बहुत पुराना है। देश की आजादी से पहले यह मंदिर कुटिया वाला मंदिर के रूप में जाना जाता था। महंत सेवा दास ने यहां के बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या शुरू की थी। इसके नीचे शिवलिंग स्थापित किया था। बाद में यहां सभी देवी देवताओं के मंदिर बने। सिद्धेश्वर मंदिर में सावन के महीने में काफी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं।

विशेष पूजा और भजन संध्या होगा: सावन के सोमवार को राजीव लगर केगुफा वाले मंदिर, पालम विहार के शिव मंदिर, श्रीराम मंदिर, प्रताप नगर का श्रीराम मंदिर, मदनपुरी स्थित बाबा अमरनाथ मंदिर, बाबा प्रकाश पुरी आश्रम और गढ़ी हरसरु स्थित शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंचेगी। सावन के सोमवार को इन मंदिरों में विशेष पूजा और भजन संध्या होगा।

शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे: सावन माह के पहले सोमवार को सोहना में शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। शहर के अंदर स्थापित शिव मंदिरों में पिछले एक सप्ताह से जबदस्त तैयारियां चल रही है। रविवार को शिव के मंदिरों तैयारियों का अंतिम रूप दिया गया। जलाभिषेक को लेकर मंदिरों को सजाया जा रहा है। मंदिरों में वाइटवॉस से लेकर साफ-सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि मंदिरों में जलाभिषेक के दौरान श्रद्वालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

शहर में कहां-कहां है शिव मंदिर: शहर में अलग-अलग वार्डों में भगवान शिव के मंदिर है। इसमें वार्ड नंबर 4, 5 6 वार्ड 7, 8, वार्ड 9, वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में बने शिव मंदिरों में पुजारियों द्वारा लगभग पूरी तैयारियां कर ली है। सबसे ज्यादा श्रद्वालुओं द्वारा जलाभिषेक गर्म पानी का चश्मा शिव कुंड पर होता है। जहां पर करीब आधा दर्जन वार्डों से श्रद्वालु जलाभिषेक करने के लिए आते है। शहर से लगते गांव खाईका, बालूदा, लाखूवास, अलीपुर, घामडौज, गढ़ीबाजीदपुर, खेड़ला, दमदमा, अभयपुर, बेरका, रायसीना आदि में भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है।

-श्रद्वालुओं के जलाभिषेक की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। शिवकुंड के बाहर ही मंदिर पर चढ़ाया जाने वाला प्रसाद और अन्य सामग्री उपलब्ध होती है। हर साल सावन माह के अवसर पर सैंकड़ों की संख्यां में श्रद्वालु जलाभिषेक करते है।

संजय कुमार वशिष्ट-मेहनत शिव मंदिर शिव कुड सोहना