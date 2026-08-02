Gurgaon News: मिलेनियम सिटी की 11 सोसाइटियों की लिफ्ट में फंस रहे लोग

Gurgaon News: मिलेनियम सिटी की अंतरिक्ष हाइट्स, यूनिवर्ल्ड गार्डन, तक्शिला हाइट्स, आरएमजी रेजीडेंसी, सिग्नेचर सिनेरा, स्पेज प्रिवी, विपुल लावण्या आदि सोसाइटियों की

Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। मिलेनियम सिटी की सात सोसाइटियों की लिफ्ट में आए दिन खराबी आ रही है। लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं और इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बिल्डर, रखरखाव एजेंसी, अधिकारी गंभीर नहीं हैं। सेक्टर-37सी स्थित तक्शिला हाइट्स सोसाइटी के निवासी तनमय गुहा में 11 टावर में 22 लिफ्ट हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता, जब किसी टावर में लिफ्ट खराब नहीं हो। पिछले सप्ताह टावर-चार की लिफ्ट बंद हो गई थी, जिसमें 20 मिनट से अधिक समय तक दो बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे थे। उनके पास कोई मोबाइल नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट के लिफ्ट को लेकर हाल ही में आए आदेश के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में लिफ्ट को ठीक करवाने पर करीब 60 लाख रुपये खर्च किए थे।

लिफ्ट की स्थिति सेक्टर-37सी स्थित आरएमजी रेजिडेंसी सोसाइटी के अमोद ने बताया कि उनकी सोसाइटी में लिफ्ट की हालत बेहद चिंताजनक है। उनकी सोसाइटी में पुणे की एक कंपनी की लिफ्ट लगी है। खराबी आने पर उसे ठीक होने में 15 से 20 दिन तक लग जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि लिफ्ट का पार्ट पुणे से आएगा। जैसे ही बिजली कटती है तो लिफ्ट में लोग फंस जाते हैं। जब तक जनरेटर नहीं चलता है, तब तक लोग लिफ्ट में फंसे रहते हैं। ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (एआरडी) सही ढंग से लिफ्ट में काम नहीं कर रहा है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है।

अन्य सोसाइटियों में समस्याएँ सेक्टर-81 स्थित विपुल लवण्या सोसाइटी से अमित शेखर ने कहा कि 15 जुलाई को एक महिला टावर नंबर चार की लिपु्ट में करीब 15 मिनट तक फंस गई थी। अलार्म बटन ने भी काम नहीं किया था। 13 मई को दो बच्चे और उनके परिजन टावर नंबर 10 की लिफ्ट में फंस गए थे। ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस ने काम नहीं किया था।

सेक्टर-47 स्थित यूनिवर्ल्ड गार्डन दो निवासी नरेश जिंदल के मुताबिक कुछ दिन पहले उनकी सोसाइटी की एक निवासी करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी थी। लिफ्ट में लगा आपातकालीन नंबर काम नहीं कर रहा था। मोबाइल में सिग्नल आ रहे थे तो उन्होंने मदद मांगी थी।

सेक्टर-84 स्थित अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी के निवासी उमेद सिंह ने बताया कि आए दिन किसी न किसी लिफ्ट में खराबी आती रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि फ्लोर पर लिफ्ट रूकती नहीं है। लोगों को 20 मिनट तक लिफ्ट खुलने का इंतजार करना पड़ता है। लिफ्ट में झटके लग रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस सिलसिले में कई लोगों की तरफ से रखरखाव एजेंसी को शिकायत दी गई है।

सेक्टर-104 स्थित एटीएस ट्रंफ के निवासी नवदीप सिंह के मुताबिक 32 लिफ्ट में से 16 चालू हैं। मई, 2019 में कब्जा प्रमाण पत्र मिला था। बेसमेंट से लॉबी तक जाने वाली लिफ्ट हाल ही में लगाई है, लेकिन अब तक चालू नहीं हो सकी है। प्रत्येक टाावर में तीसरी लिफ्ट को कभी चालू नहीं किया है। करीब 300 परिवार इस सोसाइटी में रह रहे हैं।

सेक्टर-81 स्थित सिग्नेचर साइनरा सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के सदस्य विपिन कुमार ने बताया कि कोई न कोई लिफ्ट रोजाना ब्रेकडाउन रहती है। कई बार तो एक समय में 16 लिफ्ट तक किसी न किसी तकनीकी खराबी से बंद रहती हैं। रखरखाव एजेंसी को उन्होंने ई-मेल के माध्यम से शिकायत दी है।

सेक्टर-62 स्थित हैरिटेज वन सोसाइटी से करुणा चड्डा ने बताया कि बिल्डर ने लिफ्ट लॉबी को खुला छोड़ा है। इस वजह से बारिश के समय में लिफ्ट में पानी चला जाता है और यह खराब हो जाती है। पिछले दिनों ए और सी टावर की लिफ्ट में खराबी आई। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सेक्टर-93 स्थित स्पेज प्रिवी सोसाइटी के विकास सिंह मैनी के मुताबिक आए दिन लिफ्ट में दिक्कत आती रहती है। लाइट जाने की स्थिति में लिफ्ट में पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से लोग इसमें फंस जाते हैं। कई बार वरिष्ठ नागरिक और बच्चे फंस चुके हैं।

इम्पीरिया एसफिरा में फंस चुके लोग

सेक्टर-37सी स्थित इम्पीरिया एसफिरा फेज-दो सोसाइटी में पिछले सप्ताह में दो बार लोग लिफ्ट में फंस चुके हैं। 28 जुलाई की सुबह लिफ्ट में नवीन सेमसन परमार और उनकी पत्नी लिफ्ट में करीब 18 मिनट तक फंसे रहे थे। इसके अगले दिन भी चार लोग इस सोसाइटी की एक लिफ्ट में फंस गए थे।

प्रदर्शन का कारण लिफ्ट में बार-बार आ रही खराबी की वजह से सेक्टर-99 स्थित हैबिटेट सोसाइटी के निवासियों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने इस सिलसिले में बिल्डर को नोटिस भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश साल 2003 में लिफ्ट हादसे में मारे गए रॉ अधिकारी के परिवार को करीब तीन करोड़ रुपये मुआवजा देने के एनसीआरडीसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि लिफ्ट दुर्घटनाओं के लिए निर्माता कंपनी, रखरखाव एजेंसी और भवन मालिक संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत ने कहा था कि लिफ्ट में चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी सुरक्षा पूरी तरह प्रबंधन के भरोसे छोड़ देता है। इसलिए उच्च स्तर की सावधानी बरतने की जिम्मेदारी होती है।

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सोसाइटियों की लिफ्ट की जांच करवाई जाएगी। यदि किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ रही है तो उन्हें अतिशीघ्र ठीक करवाया जाएगा। कहीं लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

- नीरज दलाल, कार्यकारी अभियंता, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्ट्रेट, गुरुग्र्राम