Gurgaon News: रखरखाव राशि बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया
Gurgaon News: - सिग्नेचर रोजेलिया निवासियों ने बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया- सिग्नेचर रोजेलिया निवासियों ने बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ प्रदर
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। रखरखाव शुल्क बढ़ाने पर सेक्टर-95ए स्थित सिग्नेचर रोजेलिया सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि रखरखाव शुल्क को बिजली मीटर से काट लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया। इस सिलसिले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस में शिकायत दी है। इस मामले में बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है। स्थानीय निवासी नीरज सिंह, राकेश यादव, अश्वनी, विशाल, रूपेश मिश्रा आदि ने बताया कि उनकी सोसाइटी में करीब 1532 परिवार रहते हैं। रखरखाव एजेंसी इनवायरो ने हर फ्लैट के प्रीपेड बिजली मीटर से तीन हजार रुपये काट लिए। यह राशि करीब 40 लाख रुपये बनती है। राशि काटने के बारे में बताया गया कि न्यूनतम वेतन बढ़ने से रखरखाव शुल्क 35 प्रतिशत बढ़ गया है।
बिल्डर का पक्ष
उन्होंने बताया कि इसको लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह सोसाइटी किफायती आवास योजना के तहत विकसित हुई है। पांच साल तक बिल्डर को इस सोसाइटी का निशुल्क रखरखाव करना है। इसको लेकर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने साल 2024 में एक नीति भी बनाई थी, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है।
प्रदर्शन के आरोप
यह भी आरोप लगाया कि पिछले चार साल से इस बिल्डर ने ऑडिट रिपोर्ट सांझा नहीं की है। सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बदतर अवस्था में है। उनकी मांग है कि रखरखाव शुल्क को लेकर काटी गई राशि को वापस लिया जाए। यदि जल्द इस सिलसिले में फैसला नहीं होता है तो रखरखाव शुल्क की अदायगी बंद कर दी जाएगी। यदि बिल्डर या रखरखाव एजेंसी की तरफ से बिजली काटी जाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में शिकायत समाधान शिविर में शिकायत दी थी। इसकी जांच चल रही है, लेकिन बिल्डर और रखरखाव एजेंसी मनमानी पर उतरे हुए हैं। सोसाइटी निवासियों ने शनिवार को भी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस मौके पर
पुलिस ने दिया आश्वासन
सूचना मिलने पर गुरुग्राम पुलिस से उप निरीक्षक विनोद कुमार मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचें। उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया। उन्होंने फ्लैट मालिकों को आश्वासन दिया कि यदि उनके फ्लैट का बिजली कनेक्शन कटता है तो बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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