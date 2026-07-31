Gurgaon News: बिजली की अघोषित कटौती से परेशान दो हजार परिवार

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बिजली की अघोषित कटौती से सेक्टर-92 स्थित राइजिंग होम्स (सारे होम्स) सोसाइटी के करीब तीन हजार परिवार परेशान हैं। आरोप है

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली की अघोषित कटौती से सेक्टर-92 स्थित राइजिंग होम्स (सारे होम्स) सोसाइटी के करीब तीन हजार परिवार परेशान हैं। आरोप है कि डीएचबीवीएन अधिकारियों की लापरवाही से अब तक उनकी सोसाइटी को 33केवी बिजली सप्लाई से नहीं जोड़ा गया है। इस सिलसिले में रॉयल ग्रीन ओनर्स कंडोमिनियम एसोसिएशन ने गुरुवार को सीएम विंडो पर शिकायत दी गई है। शिकायत के मुताबिक उनकी सोसाइटी में गांव हरसरू स्थित बिजली घर से 11केवी लाइन के माध्यम से बिजली आ रही है। यह बिजली घर उनकी सोसाइटी से करीब साढ़े छह किमी दूर है। बिजली की तार भूमिगत होने की वजह से कभी कोई इस केबल को जेसीबी से उखाड़ देता है तो कभी इसमें नमी की वजह से फाल्ट आ जाता है। इसे ठीक करने में 12 से 15 घंटे का समय लग जाता है। शिकायत में यह भी कहा है कि इस केबल में काफी कट लग चुके हैं और यह अब पुरानी भी हो गई है। बिजली कट लगने की स्थिति में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।

सीएम विंडो पर की गई शिकायत सीएम विंडो पर दी शिकायत के मुताबिक डीएचबीवीएन ने पिछले साल 17 फरवरी को उनकी सोसाइटी के लिए 13 हजार 520 किलोवाट बिजली भार को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन नियमानुसार 33केवी बिजली सुविधा नहीं दी जा रही है। बिल्डर ने डीएचबीवीएन को बिजली स्विचिंग स्टेशन तैयार करने के लिए डेढ़ साल पहले 400 वर्ग गज जमीन दे दी है। इसके बावजूद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

स्विचिंग स्टेशन टेंडर को मंजूरी का इंतजार डीएचबीवीएन की स्मार्ट सिटी शाखा ने गत दो अप्रैल को इस स्विचिंग स्टेशन के निर्माण का टेंडर लगाया था। करीब पांच करोड़ की लागत से यह स्विचिंग स्टेशन बनकर तैयार होना है। 23 अप्रैल को इस टेंडर को खोला गया था। अब यह टेंडर मंजूरी के लिए उच्चस्तरीय कार्य समिति को भेजा हुआ है। समिति की बैठक के बाद टेंडर आवंटित हो जाएगा। इसके नौ महीने के अंदर स्विचिंग स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा।

क्या कहते हैं एसोसिएशन पदाधिकारी पिछले डेढ़ साल से 33केवी बिजली सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। बिजली के अघोषित कटौती से करीब दो हजार परिवार परेशान हैं। लोगों की परेशानी को डीएचबीवीएन के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए सीएम विंडो पर गुहार लगाई है। आग्रह किया है कि जल्द स्विचिंग स्टेशन बनवाया जाए। जब तक यह नहीं बन जाता है, तब तक पर्याप्त बिजली सप्लाई दी जाए।

- प्रवीण मलिक, प्रधान, रॉयल ग्रीन ओनर्स कंडोमिनियम एसोसिएशन, सेक्टर-92

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ये मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। इस सोसाइटी को पर्याप्त बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी।

- पीके चौहान, मुख्य अभियंता, डीएचबीवीएन