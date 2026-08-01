Gurgaon News: अच्छी खबर: सेक्टर-21डी में जलभराव से मिलेगी निजात

Gurgaon News: फरीदाबाद के सेक्टर-21डी में जलभराव की समस्या के लिए राहत की खबर है। नगर निगम नई सीवर लाइन बिछाने और एक पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहा है। योजना अगले महीने से शुरू होगी और इससे बरसात के समय पानी की निकासी में सुधार होने की उम्मीद है।

Gurgaon News: फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। जलभराव की समस्या से जूझ रहे सेक्टर-21डी वासियों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम की ओर से सेक्टर में नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही एक पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसे लेकर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। अगले महीने से योजना पर कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सेक्टर-21डी में जलभराव की बड़ी समस्या है। सीवर लाइन पुरानी होने के कारण कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं सेक्टर में आबादी बढ़ने के साथ ही सीवर पर दवाब भी काफी बढ़ गया है। बारिश के दौरान समस्या ओर अधिक बढ़ जाती है। गलियों और सड़कों पर घंटों तक पानी जमा रहता है, लंबे समय तक पानी खड़े रहने से सड़कें टूटने लगती हैं और गड्ढे बन जाते हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में उन्हें रोजमर्रा के कामकाज और बच्चों के स्कूल आने-जाने में भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

नया जल निकासी कार्यक्रम योजना के तहत सेक्टर में नई सीवर लाइन डाली जाएगी। इसके लिए 350 मिमी और 450 मिमी व्यास की आरसीसी पाइपों का उपयोग किया जाएगा। यह लाइन आसपास की गलियों को जोड़ते हुए बरसाती पानी को सुरक्षित तरीके से आगे पहुंचाएगी। वर्तमान में तेज बारिश के दौरान इस इलाके में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार घरों के बाहर और सड़कों पर घंटों तक पानी भरा रहता है।

पंपिंग स्टेशन का निर्माण इसके अलावा क्षेत्र में एक पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। यह पंपिंग स्टेशन अधिक बारिश के समय पानी की निकासी को गति देगा। ग्रीन बेल्ट में नया मिनी स्टॉर्म वॉटर डिस्पोजल बनने से अतिरिक्त पानी को व्यवस्थित रूप से निकाला जा सकेगा। इससे जलभराव की स्थिति बनने की संभावना काफी कम होगी।

अन्य क्षेत्रों में सुधार कार्य --

सेक्टर-7 और 21सी में भी सुधार कार्य तेज

सेक्टर-7 में जलनिकासी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं, सेक्टर-21सी में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम करने के लिए स्टॉर्म वॉटर बूस्टर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन कार्यों के पूरा होने से बरसाती पानी की निकासी तेज होगी, जलभराव की समस्या में कमी आएगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।

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वर्जन

सेक्टर 21 डी में जल निकासी व्यवस्था करने के लिए नई सीवर लाइन डालने की योजना तैयार की है। साथ ही ग्रीन बेल्ट में एक पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। - नितिन कादयान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम