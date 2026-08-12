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Gurgaon News: पारा गिरने से उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम में मंगलवार को बारिश से तापमान में गिरावट आई। शहर में औसतन दो मिलीमीटर वर्षा हुई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। आगामी चार दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। स्वतंत्रता दिवस पर भी हल्की वर्षा की संभावना है, जिससे समारोह में कटोथ दिखाई दे सकता है।

Gurgaon News: पारा गिरने से उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत मिली

Gurgaon News: गुरुग्राम,कृष्ण कुमार। साइबर सिटी में मंगलवार को सुबह से ही आसमान में घने बादलों का डेरा रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे शहरवासियों को पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली। मंगलवार को शहर में औसतन दो मिलीमीटर (एमएम) वर्षा दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से गुरुग्राम का अधिकतम तापमान गिरकर 31.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गुरुग्राम के मुख्य शहर के अलावा कादीपुर, हरसरू और बादशाहपुर तहसील क्षेत्रों में भी एक-एक एमएम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि बारिश की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन दिनभर सूर्यदेव के बादलों की ओट में छिपे रहने और ठंडी हवाएं चलने से दिनभर मौसम सुहावना बना रहा。

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आगामी चार दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी चार दिनों तक जिले में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। 12 व 13 अगस्त को दोपहर से शाम के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। 14 अगस्त को सुबह से दोपहर और फिर शाम के समय दो अलग-अलग स्पेल में हल्की वर्षा हो सकती है।

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स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया है। 15 अगस्त को तड़के सुबह चार से छह बजे के बीच लगभग पांच एमएम बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है। इसके बाद सुबह छह से नौ बजे और दोपहर से शाम के बीच भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम में मंगलवार को मौसम कैसा था?
गुरुग्राम में मंगलवार को आसमान में घने बादलों का डेरा रहा, हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे तापमान में गिरावट आई।
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