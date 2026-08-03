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Gurgaon News: शिविर में बिजली, पानी, बुढ़ापा पेंशन की शिकायतें आई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिला मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित शिविर में एसडीएम हितेंद्र कुमार ने 13 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बिजली, पानी, परि

Gurgaon News: शिविर में बिजली, पानी, बुढ़ापा पेंशन की शिकायतें आई

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिला मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित शिविर में एसडीएम हितेंद्र कुमार ने 13 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बिजली, पानी, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन समेत अन्य शिकायतें शामिल रहे। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि शिविर के दौरान कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिन मामलों का तुरंत समाधान संभव नहीं था, उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी शिकायतों को एटीआर पोर्टल पर एंट्री सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकरण को दोबारा खोलने की आवश्यकता न पड़े।एसडीएम

ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है, जिससे लोगों को पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने अपील की कि वे निर्धारित दिनों में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त सपना यादव, डीडीपीओ नवनीत कौर, मेडिकल ऑफिसर प्रियंका, एटीपी ज्योति यादव, प्लानिंग ऑफिसर सचिन सिंह, डिप्टी डीईओ दीप्ति बोकन, गीता आर्या, एसडीओ सुमन कश्यप, इनवेस्टिगेटर संजय, एमिनेंट पर्सन सीएम विंडो सुषमा शर्मा समत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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