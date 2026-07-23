Gurgaon News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बेरिकेडिंग तोड़ ऑफिस में घुसे कांग्रेसी

प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे शहरी और ग्रामीण जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय के बाहर जुटना शुरू हुए। सरकार विरोधी नारों के साथ आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लधु सचिवायल के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लघु सचिवालय में प्रवेश नहीं करने दिया। इसी के बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। कुछ देर तक नोकझोंक के बाद बेरीकेडिंग तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय परिसर में पहुंचे और वहां पर बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन राव ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष और युवाओं को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने मांग की कि छात्रों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और वर्तमान केंद्र सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि देशभर के छात्र-छात्राएं अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि अपनी बात शांतिपूर्वक रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया।