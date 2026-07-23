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Gurgaon News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बेरिकेडिंग तोड़ ऑफिस में घुसे कांग्रेसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के साथ किए

Gurgaon News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बेरिकेडिंग तोड़ ऑफिस में घुसे कांग्रेसी

Gurgaon News: जिला सचिवालय पर प्रदर्शन, पुलिस के साथ नोकझोंक, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को गुरुग्राम कांग्रेस (शहरी और ग्रामीण) के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

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प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे शहरी और ग्रामीण जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय के बाहर जुटना शुरू हुए। सरकार विरोधी नारों के साथ आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लधु सचिवायल के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लघु सचिवालय में प्रवेश नहीं करने दिया। इसी के बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। कुछ देर तक नोकझोंक के बाद बेरीकेडिंग तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय परिसर में पहुंचे और वहां पर बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन राव ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष और युवाओं को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने मांग की कि छात्रों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और वर्तमान केंद्र सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि देशभर के छात्र-छात्राएं अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि अपनी बात शांतिपूर्वक रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया।

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छात्रों ने विरोध जताया

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के गुरुग्राम ग्रामीण जिला अध्यक्ष नितिन यादव के नेतृत्व में छात्रों ने भारी विरोध जताया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर दर्जनों छात्रों ने एकत्र होकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। छात्रों का कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को उठा रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और देश का युवा इसका करारा जवाब देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसके नाम ज्ञापन सौंपा?
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
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