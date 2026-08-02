Gurgaon News: बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एसपीआर जाम किया
Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बिजली के अघोषित कटौती से परेशान सेक्टर-76 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासियों गुस्सा शनिवार देर रात फूट पड़ा। परे
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली के अघोषित कटौती से परेशान सेक्टर-76 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासियों गुस्सा शनिवार देर रात फूट पड़ा। परेशान लोगों ने एसपीआर को बाबा हरबक्श सिंह चौक के समीप जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी में करीब 1500 परिवार रहते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस सोसाइटी में 33केवी क्षमता का बिजली घर तो बना है, लेकिन पिछले एक महीने से बिजली के अघोषित कटौती ने परेशान किया हुआ है। किफायती आवास योजना के तहत विकसित इस सोसाइटी में जनरेटर की सुविधा नहीं है। ऐसे में लंबे-लंबे बिजली के अघोषित कट के चलते इनवर्टर फेल हो जाते हैं। शनिवार सुबह 11 बजे से बिजली कट लगने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 11 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक हर दो घंटे के बाद सिर्फ पांच मिनट के लिए बिजली आ रही थी। शाम पांच बजे के बाद बिजली नहीं आई। परेशान होकर जब रात करीब साढ़े 10 बजे लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो बिजली सप्लाई बहाल हुई। इसके बाद राहत की सांस आई। लाइट गुल होने से अधिकांश फ्लैट के इनवर्टर फेल हो चुके थे。
प्रदर्शन के कारण
प्रदर्शन में शामिल एक युवक ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से इनवर्टर फेल हो गए हैं। करीब 10 घंटे तक बिजली गुल थी। पंखे भी नहीं चल रहे हैं। रोजाना पांच से सात घंटे तक बिजली गुल रहती है। एक महिला ने बताया कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर शाम छह बजे तक का बिजली कट लगाया था। लोगों को बोला गया था कि बिजली केबल बदल रहे हैं। पिछले एक महीने से बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं। एसपीआर पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचें। उन्होंने लोगों से यातायात जाम लगाने का कारण पूछा। पुलिस के समझाने पर सोसाइटी निवासी वापस लौट गए।
सोसाइटी निवासियों की प्रतिक्रिया
सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासी एसपीआर पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया। इसके बाद वह लौट गए।
- कृष्ण कुमार, प्रभारी, थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम
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