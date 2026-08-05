Gurgaon News: बिजली गुल से रातभर परेशान रहे पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार
Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बिजली गुल रहने से सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार रातभर परेशान रहे। आरोप है कि इस सोसाइटी की आ
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली गुल रहने से सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार रातभर परेशान रहे। आरोप है कि इस सोसाइटी की आंतरिक फाल्ट के चलते करीब 12 घंटे तक बिजली ठप रही। आरोप है कि इस दौरान जनरेटर नहीं चला। लिफ्ट बंद होने से लोग फ्लैट में कैद हो गए। वहीं, आरडब्ल्यूए प्रधान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ दो घंटे बिजली गुल रही। किसी भी टावर की लिफ्ट बंद नहीं हुई।
आरडब्ल्यूए का बयान
इस मामले में आरडब्ल्यूए प्रधान अमित मुदगिल ने बताया कि यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। रात के समय सिर्फ दो घंटे के लिए बिजली गुल हुई थी। भूमिगत केबल में फाल्ट आ गया था। फाल्ट ठीक होने के बाद बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया था। इस दौरान जनरेटर से बिजली सप्लाई होती रही। कोई भी लिफ्ट बंद नहीं हुई।
केबल कटने का मामला
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