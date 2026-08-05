Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gurgaon News: बिजली गुल से रातभर परेशान रहे पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बिजली गुल रहने से सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार रातभर परेशान रहे। आरोप है कि इस सोसाइटी की आ

Gurgaon News: बिजली गुल से रातभर परेशान रहे पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली गुल रहने से सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स सोसाइटी के सैकड़ों परिवार रातभर परेशान रहे। आरोप है कि इस सोसाइटी की आंतरिक फाल्ट के चलते करीब 12 घंटे तक बिजली ठप रही। आरोप है कि इस दौरान जनरेटर नहीं चला। लिफ्ट बंद होने से लोग फ्लैट में कैद हो गए। वहीं, आरडब्ल्यूए प्रधान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ दो घंटे बिजली गुल रही। किसी भी टावर की लिफ्ट बंद नहीं हुई।

ये भी पढ़ें:Gurgaon News: सोसाइटियों की बिजली आपूर्ति बेहतर करने की सलाह

आरडब्ल्यूए का बयान

इस मामले में आरडब्ल्यूए प्रधान अमित मुदगिल ने बताया कि यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। रात के समय सिर्फ दो घंटे के लिए बिजली गुल हुई थी। भूमिगत केबल में फाल्ट आ गया था। फाल्ट ठीक होने के बाद बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया था। इस दौरान जनरेटर से बिजली सप्लाई होती रही। कोई भी लिफ्ट बंद नहीं हुई।

केबल कटने का मामला

प्रश्न सामान्य

कितने घंटे तक एमआर पाम हिल्स सोसाइटी में बिजली गुल रही?
एमआर पाम हिल्स सोसाइटी में करीब 12 घंटे तक बिजली गुल रही।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।