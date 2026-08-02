Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gurgaon News: बिजली गुल होने पर एसपीआर जाम किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

Gurgaon News: गुरुग्राम के सेक्टर-76 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासियों ने बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। लोग एसपीआर को जाम कर रहे थे, जिससे पुलिस पहुंची और जाम खुलवाया। सोसाइटी में 1500 परिवार रहते हैं, और पिछले एक महीने से बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं।

Gurgaon News: बिजली गुल होने पर एसपीआर जाम किया

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली गुल होने से परेशान सेक्टर-76 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासियों गुस्सा शनिवार देर रात फूट पड़ा। परेशान लोगों ने एसपीआर(सर्दन पेरिफेरल रोड) को बाबा हरबक्श सिंह चौक के समीप जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी में करीब 1500 परिवार रहते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस सोसाइटी में 33केवी क्षमता का बिजली घर तो बना है, लेकिन पिछले एक महीने से बिजली के अघोषित कटौती ने परेशान किया हुआ है। किफायती आवास योजना के तहत विकसित इस सोसाइटी में जनरेटर की सुविधा नहीं है। बिजली के अघोषित कट के चलते इनवर्टर फेल हो जाते हैं। शनिवार सुबह 11 बजे से बिजली कट लगने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 11 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक हर दो घंटे के बाद सिर्फ पांच मिनट के लिए बिजली आ रही थी। शाम पांच बजे के बाद बिजली नहीं आई।

ये भी पढ़ें:Gurgaon News: बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एसपीआर जाम किया

बिजली सप्लाई बहाल होने पर प्रदर्शन समाप्त

परेशान होकर जब रात करीब साढ़े 10 बजे लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो बिजली सप्लाई बहाल हुई। इसके बाद राहत की सांस आई। लाइट गुल होने से अधिकांश फ्लैट के इनवर्टर फेल हो चुके थे। खेड़की दौला थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासी एसपीआर पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। उनसे मामले में बातचीत की गई।

ये भी पढ़ें:Gurgaon News: रखरखाव राशि बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया

दस घंटे तक परेशान रहे

प्रदर्शन में शामिल एक युवक ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से इनवर्टर फेल हो गए हैं। करीब 10 घंटे तक बिजली गुल थी। पंखे भी नहीं चल रहे हैं। रोजाना पांच से सात घंटे तक बिजली गुल रहती है। एक महिला ने बताया कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर शाम छह बजे तक का बिजली कट लगाया था। लोगों को बोला गया था कि बिजली केबल बदल रहे हैं।

FAQ

सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी में कितने परिवार रहते हैं?
सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी में करीब 1500 परिवार रहते हैं।
ये भी पढ़ें:Gurgaon News: सोसाइटी में पांच घंटे तक बिजली गुल रही
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।