Gurgaon News: बिजली गुल होने पर एसपीआर जाम किया

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली गुल होने से परेशान सेक्टर-76 स्थित सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी के निवासियों गुस्सा शनिवार देर रात फूट पड़ा। परेशान लोगों ने एसपीआर(सर्दन पेरिफेरल रोड) को बाबा हरबक्श सिंह चौक के समीप जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। सनसिटी एवेन्यू सोसाइटी में करीब 1500 परिवार रहते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस सोसाइटी में 33केवी क्षमता का बिजली घर तो बना है, लेकिन पिछले एक महीने से बिजली के अघोषित कटौती ने परेशान किया हुआ है। किफायती आवास योजना के तहत विकसित इस सोसाइटी में जनरेटर की सुविधा नहीं है। बिजली के अघोषित कट के चलते इनवर्टर फेल हो जाते हैं। शनिवार सुबह 11 बजे से बिजली कट लगने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 11 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक हर दो घंटे के बाद सिर्फ पांच मिनट के लिए बिजली आ रही थी। शाम पांच बजे के बाद बिजली नहीं आई।