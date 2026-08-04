Gurgaon News: कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी
Gurgaon News: गुरुग्राम के सेक्टर-51 में 66केवी बिजली घर की मरम्मत के कारण बुधवार को 10 इलाकों में करीब तीन घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। एचवीपीएन ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद करने की जानकारी दी है। प्रभावित क्षेत्रों में आर्किड आईलेंड, सुशांत लोक तीन और अन्य इलाके शामिल हैं।
Gurgaon News: गुरुग्राम,दीपक आहूजा। सेक्टर-51 के 66केवी बिजली घर की मरम्मत के चलते बुधवार को दस इलाकों में करीब तीन घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। एचवीपीएन की तरफ से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक बिजली सप्लाई को बंद किया जाएगा। इस दौरान आर्किड आईलेंड, कंट्री वाइड, कोयल विहार, सुशांत लोक तीन, एन ब्लॉक, तिगरा, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सेक्टर-45 मार्केट, सार्थक स्कूल फीडर बंद रहेंगे।
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