Gurgaon News: दो सोसाइटी रातभर जनरेटर पर आश्रित रहीं
Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बिजली के लिए शनिवार रातभर सेक्टर-77 की दो रिहायशी सोसइटियां जनरेटर पर आश्रित रही। आरोप है कि डीएचबीवीएन अधिकारियों ने म
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बिजली के लिए शनिवार रातभर सेक्टर-77 की दो रिहायशी सोसइटियां जनरेटर पर आश्रित रही। आरोप है कि डीएचबीवीएन अधिकारियों ने मनमानी करते हुए उनके 33केवीए फीडर से मैप्सको माउंटविले को बिजली दे दी। अत्याधिक लोड बढ़ने से अब बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं। सेक्टर-77 स्थित एमआर पाम हिल्स और विंटर हिल्स सोसाइटी में शनिवार रात आठ बजे बिजली गई थी। रविवार सुबह सात बजे बिजली सप्लाई बहाल हुई। करीब 11 घंटे तक यह सोसाइटी बिजली के लिए जनरेटर पर आश्रित रही।
डीएचबीवीएन का आरोप
आरोप है कि डीएचबीवीएन के नियमानुसार 33केवीए क्षमता का स्वीचिंग स्टेशन बनाया है। टीआरएल कंपनी की तरफ से इस स्विचिंग स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसमें एमआर पाम हिल्स और विंटर हिल्स सोसाइटी ने खर्चा वहन किया। सेक्टर-79 स्थित मैप्सको माउंटविले को इस स्वीचिंग स्टेशन से जोड़ दिया है। इस वजह से बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं। रोजाना आठ से दस घंटे तक बिजली कट लग रहे हैं। यह भी आरोप है कि कुछ अन्य कनेक्शन भी डीएचबीवीएन ने 33केवीए स्विचिंग स्टेशन से कर दिए हैं। इसका खामियाजा इन दोनों सोसाइटी के निवासियों को आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है। प्रदूषणस्तर भी बढ़ रहा है। दोनों सोसाइटियों की आरडब्ल्यूए ने डीएचबीवीएन से इस मामले की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस मामले में डीएचबीवीएन के मुख्य अभियंता पीके चौहान ने कहा कि इस मामले में संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट ली जाएगी।
क्या कहते हैं सोसाइटी आरडब्ल्यूए पदाधिकारी
33केवी स्विचिंग स्टेशन से अवैध रूप से मैप्सको माउंटवиле सोसाइटी को जोड़ दिया है। बिजली लोड बढ़ने से इस स्विचिंग स्टेशन में आए दिन दिक्कत आ रही है। शनिवार रात को बिजली गुल हुई थी, जो सुबह सात बजे बहाल हुई। करीब 11 घंटे बिजली गुल रही।- रजनीश सचदेवा, प्रधान, आरडब्ल्यूए, विंटर हिल्स सोसाइटी
बिजली कटौती पर जनरेटर चलाना पड़ रहा है। जनरेटर से बिजली सप्लाई पर लोगों को चार से पांच गुणा अधिक भुगतान करना पड़ता है। प्रदूषणस्तर भी बढ़ रहा है। डीएचबीवीएन को 33केवी स्विचिंग स्टेशन से अवैध कनेक्शन को काटा जाना चाहिए। - भव्या रेलिया, सचिव, सेक्रेटरी पाम हिल्स कंडोमिनियम एसोसिएशन
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