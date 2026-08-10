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Gurgaon News: सुशांत लोक दो और तीन में कम पानी पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम। चंदू बुढेड़ा के जल शोधन संयंत्र में बिजली फाल्ट की वजह से सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से जुड़ी कॉलोनियों में शनिवार और रविवार को पेयजल सप्

Gurgaon News: सुशांत लोक दो और तीन में कम पानी पहुंचा

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। चंदू बुढेड़ा के जल शोधन संयंत्र में बिजली फाल्ट की वजह से सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से जुड़ी कॉलोनियों में शनिवार और रविवार को पेयजल सप्लाई कम हुई। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासी परेशानी सुशांत लोक दो और तीन में हुई, क्योंकि यह कॉलोनी दूरी पर पड़ती है। जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि चंदू बुढेड़ा जल शोधन संयंत्र की छठी यूनिट का शनिवार को ट्रायल किया जा रहा था। इस दौरान बिजली केबल में फाल्ट आ गया। इस वजह से शनिवार शाम और रविवार सुबह थोड़ी दिक्कत आई थी। रविवार को एक टीम की तरफ से इस जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया जाएगा।

बिजली फाल्ट के कारणों की जांच की जाएगी। डीएचबीवीएन ने जांच के बाद जीएमडीए को बिजली फीडर में किसी भी तरह की कमी से इंकार किया है।

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