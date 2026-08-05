Gurgaon News: मुख्यमंत्री सुलझा सकते हैं मानेसर मेयर-सीनियर डिप्टी मेयर की रार

Gurgaon News: -नमोवन कार्यक्रम के बाद होगी सुलह की बैठक मुख्यमंत्री सुलझा सकते हैं मानेसर डिप्टी मेयर की रार

Gurgaon News: गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम मानेसर सदन में हंगामा और मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव और सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव के बीच गहराया राजनीतिक विवाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंच गया । मुख्यमंत्री शुक्रवार को मानेसर में होने वाले नमोवन कार्यक्रम के दौरान इस पूरे राजनीतिक गतिरोध को शांत करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नमोवन कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और सीनियर डिप्टी मेयर गुट के समर्थक पार्षद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वह पूरे घटनाक्रम और मेयर कार्यालय में हुई बदसलूकी व विवाद की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। सूत्रों के अनुसार उसके बाद मुख्यमंत्री ही इस पूरे विवाद की सुलह करवा सकते हैं। बता दें कि नगर निगम मानेसर में मंगलवार को साधारण सदन की बैठक में हुई धक्का-मुक्की, अभद्रता के मामले में पुलिस को भी शिकायत दी गई है।

गुटबाजी और राजनीतिक तनाव मानेसर नगर निगम में चुनाव के बाद से ही लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्य के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान के कारण ही मानेसर में मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर आमने-सामने आए हुए हैं। सदन की बैठकों में हो रहे लगातार हंगामे और दो गुटों की आपसी चुनावी रंजिश का सबसे बड़ा नुकसान मानेसर की जनता को उठाना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से विकास कार्य ठप पड़े हैं और विकास योजनाओं की फाइलें प्रशासनिक टेबल पर अटकी हुई हैं।

पुलिस जांच की प्रक्रिया सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

दोनों पक्षों (वरिष्ठ उपमहापौर प्रवीण यादव और महिला पार्षद पारवेश यादव) की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद थाना सेक्टर-7 पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुट गई है। पुलिस ने नगर निगम अधिकारियों से बैठक स्थल और मेयर कार्यालय के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आधिकारिक रूप से मांगी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद ही आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।