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Gurgaon News: अवैध शराब की तस्करी के आरोप में पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम में चकरपुर पुलिस ने अवैध शराब के तस्कर पूर्ण सिंह को गिरफ्तार किया। इफ्को चौक से 52 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Gurgaon News: अवैध शराब की तस्करी के आरोप में पकड़ा

Gurgaon News: गुरुग्राम,गौरव चौधरी। चकरपुर पुलिस चौकी की टीम ने अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए इफ्को चौक से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पूर्ण सिंह, गली नंबर-5 अंबेडकर कॉलोनी (चकरपुर) का निवासी है। पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से कुल 52 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर-29 में आबकारी अधिनियम (एक्साइज एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर उसे जांच में शामिल किया गया है। पुलिस मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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