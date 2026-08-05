Gurgaon News: अवैध हथियार के साथ पकड़ा
Gurgaon News: गुरुग्राम में अपराध शाखा ने सरस्वती इंक्लेव कॉलोनी से एक युवक को पकड़ा। उसके पास देसी कट्टा मिला है। आरोपी अंकित उर्फ मोटा उर्फ हैकर, बिहार के भागलपुर का निवासी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना सेक्टर-10 में मुकदमा दर्ज किया है। युवक ने यह कट्टा 5000 रुपये में खरीदा था।
Gurgaon News: गुरुग्राम। अपराध शाखा, सेक्टर-17 ने सरस्वती इंक्लेव कॉलोनी में बिजली घर के समीप से एक युवक को पकड़ा। इसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। युवक की पहचान बिहार के भागलपुर के गांव भरतखंड निवासी अंकित उर्फ मोटा उर्फ हैकर के रूप में हुई है। थाना सेक्टर-10 में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी ने देशी कट्टा पांच हजार रुपये में खरीदा था।
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