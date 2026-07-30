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Gurgaon News: बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी में फिर गिरा प्लास्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: - ए ब्लॉक के मकान नंबर 97 की पहली मंजिल से प्लास्टर गिरा- ए ब्लॉक के मकान नंबर 97 की पहली मंजिल से प्लास्टर गिरा

Gurgaon News: बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी में फिर गिरा प्लास्टर

Gurgaon News: - गत 29 जून को एक बच्चे के सिर पर प्लास्टर गिरा था, जिसमें वह घायल हो गया था

ये भी पढ़ें:Gurgaon News: संशोधित :- बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी में फिर प्लास्टर गिरा

घटना का विवरण

- डीटीपीई के आदेश के बावजूद बिल्डर ने संरचनात्मक जांच शुरू नहीं की

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-102 स्थित बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी के एक मकान की पहली मंजिल की बालकनी से प्लास्टर का बड़़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत यह रही कि उस दौरान कोई नीचे नहीं था। यदि कोई होता तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इस सिलसिले में बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है।

आवाज सुनकर आपातकालीन प्रतिक्रिया

बुधवार देर रात को इस सोसाइटी के ए ब्लॉक के मकान नंबर 97 की पहली मंजिल की बालकनी से प्लास्टर गिर गया। इसकी आवाज सुनकर लोग एकत्रित हो गए। बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर की। आरडब्ल्यूए की उपप्रधान मोनिका ने इस सिलसिले में गुरुवार सुबह नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई को शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीटीपीई अमित मधोलिया की तरफ से आदेश दिए 20 दिन बीतने के बावजूद अब तक बिल्डर ने सभी मकानों की बालकनी की संरचनात्मक जांच शुरू नहीं करवाई है। इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। बालकनी से आए दिन प्लास्टर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है।मोनिका ने बताया कि पिछले महीने 29 जून को एक मकान की दूसरी मंजिल से बालकनी का प्लास्टर गिरने के बाद सात वर्षीय एक बच्चा घायल हो गया था। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके सिर में कई टांके आए थे। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। बता दें कि गत नौ जुलाई को डीटीपीई अमित मधोलिया ने इस सोसाइटी का निरीक्षण किया था। बिल्डर प्रतिनिधियों को निर्देश दिए थे कि बालकनियों की संरचनात्मक जांच करवाई जाए। इस मामले में डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि बिल्डर को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब एक बच्चे के सिर पर प्लास्टर गिरा था?
गत 29 जून को एक बच्चे के सिर पर प्लास्टर गिरा था, जिसमें वह घायल हो गया था।
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