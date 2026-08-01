Gurgaon News: अच्छी खबर: बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 20 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे
Gurgaon News: फरीदाबाद में बिजली की आपूर्ति को सुधारने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम 20 नए ट्रांसफार्मर लगाने जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को ओवरलोड ट्रांसफार्मरों के कारण हो रही बिजली कटौती में राहत मिलेगी। गर्मी में बढ़ती मांग और व्यवधानों के चलते लोग विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
Gurgaon News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। शहर में बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 20 नए ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया है। लंबे समय से ओवरलोड ट्रांसफार्मरों के कारण बिजली कटौती और बार-बार होने वाले फॉल्ट से परेशान उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। निगम ने 20 ओवरलोड वाले स्थानों पर नए बिजली ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग लगातार बढ़ने के कारण कई इलाकों में ट्रांसफार्मर क्षमता से अधिक लोड झेल रहे थे। इसके चलते बार-बार ट्रिपिंग, फॉल्ट और लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें सामने आ रही थीं। तापमान बढ़ने पर आठ हजार से अधिक शिकायतें पहुंच रही थीं। सबसे अधिक परेशानी पल्ला, तिलपत और इस्माइलपुर क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ी। इन इलाकों में कई बार घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई और भीषण गर्मी में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली संकट को लेकर कई क्षेत्रों में लोगों का गुस्सा भी फूटा। पर्वतीय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, सरूरपुर और गाजीपुर सहित कई इलाकों में स्थानीय निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं खेड़ी कलां उपमंडल के अंतर्गत नहरपार की कॉलोनियों में भी ओवरलोड ट्रांसफार्मरों के कारण बिजली आपूर्ति लगातार प्रभावित रही। बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने सड़क जाम करने के साथ-साथ खेड़ी कलां बिजली कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा भी किया था। इन मामलों को देखने के बाद नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता अंकित कंबोज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ओवरलोड वाले 20 स्थानों की पहचान की। इन सभी स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए स्वीकृति और आवंटन जारी कर दिया गया है。
उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर लगने से पुराने ट्रांसफार्मरों पर भार कम होगा, फॉल्ट और ट्रिपिंग के मामलों में कमी आएगी। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। निगम का दावा है कि यह कदम न केवल मौजूदा बिजली संकट को कम करेगा, बल्कि भविष्य में बढ़ती मांग के अनुरूप बिजली वितरण व्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाएगा।
बारिश से भी मिलेगी राहत
बारिश हाेने से भी तापमान में गिरावट आएगी। तापमान में गिरावट होने से बिजली की मांग में कमी आएगी। बिजली की मांग में कमी आने से भी बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। इस माह बारिश होने का अनुमान है। इससे उम्मीद है कि मौसम में ठंडक पैदा होने से बिजली आपूर्ति निर्बाध होगी।
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7.15 लाख बिजलीउपभोक्ता हैं जिले में
21 हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर हैं
30 से ज्यादा बिजलीघर हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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