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Gurgaon News: सिकंदरपुर में फूलों की दुकान के अंदर युवक का शव,सिर पर चोट के निशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास खुशी फ्लावरिस्ट नामक फूलों की दुकान के अंदर उसके मालिक संजय की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्

Gurgaon News: सिकंदरपुर में फूलों की दुकान के अंदर युवक का शव,सिर पर चोट के निशान

Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास खुशी फ्लावरिस्ट नामक फूलों की दुकान के मालिक संजय की हत्या कर दी गई। मृतक के सिर और हाथ पर चोटों के गहरे निशान मिले हैं। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव सिंकदरपुर निवासी दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। उनके पिता की प्रिया स्वदेशी केंद्र नाम से डीएलएफ फेज-एक के ए-ब्लॉक में दुकान है। 29 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे दीपक के पास पड़ोस की दुकान से एक फोन आया। उसने बताया कि उनके पड़ोस में फूलों की दुकान चलाने वाले उसके भाई संजय की मौत हो गई है। दीपक तुरंत मौके पर पहुंचा तो उसने दुकान के अंदर संजय का शव पड़ा देखा। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और काफी सारा खून निकला हुआ था। लोगों से पूछताछ में दीपक को पता चला कि बीती रात संजय का अपनी ही दुकान पर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि इसी कहासुनी या झगड़े के दौरान अज्ञात हमलावर ने संजय के सिर पर वार कर हत्या कर दी। दीपक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

सिर और हाथ पर चोट के निशान

आपातकालीन रिस्पांस वाहन से सूचना मिलते ही एएसआई रमेश अपनी टीम और सिपाही अमित के साथ वाहन से तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को दुकान के अंदर संजय मृत अवस्था में मिला। मृतक के सिर और हाथ पर चोट के निशान थे। एएसआई ने घटनास्थल और शव की तस्वीरें लीं। तुरंत थाना प्रबंधक, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, सीन ऑफ क्राइम टीम और एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। शिकायतकर्ता दीपक यादव के बयान पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

कैमरे खंगाल रही पुलिस

डीएलएफ फेज-एक थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बीती रात दुकान पर आए अज्ञात व्यक्ति की पहचान की जा सके। मृतक की उम्र लगभग 35 साल है और वह शादीशुदा है। हत्या के कारणों और हत्यारोपी की पहचान नहीं हो पाई है। थाना पुलिस के साथ-साथ अपराध शाखा की टीमें जांच में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय की हत्या कब हुई?
संजय की हत्या 29 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे हुई।
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