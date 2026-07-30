Gurgaon News: सिकंदरपुर में फूलों की दुकान के अंदर युवक का शव,सिर पर चोट के निशान

Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास खुशी फ्लावरिस्ट नामक फूलों की दुकान के मालिक संजय की हत्या कर दी गई। मृतक के सिर और हाथ पर चोटों के गहरे निशान मिले हैं। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव सिंकदरपुर निवासी दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। उनके पिता की प्रिया स्वदेशी केंद्र नाम से डीएलएफ फेज-एक के ए-ब्लॉक में दुकान है। 29 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे दीपक के पास पड़ोस की दुकान से एक फोन आया। उसने बताया कि उनके पड़ोस में फूलों की दुकान चलाने वाले उसके भाई संजय की मौत हो गई है। दीपक तुरंत मौके पर पहुंचा तो उसने दुकान के अंदर संजय का शव पड़ा देखा। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और काफी सारा खून निकला हुआ था। लोगों से पूछताछ में दीपक को पता चला कि बीती रात संजय का अपनी ही दुकान पर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि इसी कहासुनी या झगड़े के दौरान अज्ञात हमलावर ने संजय के सिर पर वार कर हत्या कर दी। दीपक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।