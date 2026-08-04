Gurgaon News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु

Gurgaon News: -सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक लिए महिला-पुरुष श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी -शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग और धतूरे के श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। सावन माह के पहले सोमवार को मिलेनियम सिटी के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से शिवभक्त हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के साथ मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक बेलपत्र, भांग और धतूरे के श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा करने से सुख-शांति और समृद्धि मांगी। सुरक्षा को लेकर मंदिरों के बाहर पुलिस बल भी तैनात रही। जिले के प्रमुख शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। दिनभर हर-हर महादेव और बम-बम भोले का जयघोष गूंजता रहेगा। राजीव नगर के गुफा वाले मंदिर से पर जलाभिषेक के लिए महिलाओं से लेकर बड़ी संख्या में पुरुष पहुंचे। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित किए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है.

इन मंदिरों में पूजा अर्चना की गई: पालम विहार स्थित शिव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, घंटेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, सेक्टर-4 स्थित श्रीकृष्ण मंदिर, श्रीराम मंदिर, प्रताप नगर का श्रीराम मंदिर, मदनपुरी स्थित बाबा अमरनाथ मंदिर, बाबा प्रकाश पुरी आश्रम और गढ़ी हरसरु स्थित शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंची। डीएलएफ फेज 3 के प्राचीन साइन मंदिर में शिव भक्तों की लंबी करें देखी गई। मंदिर के पुजारी आचार्य नूतन देव ने कहा कि काशी से पधारे वैदिक पुजारी की ओर से सावन माह के दौरान रोजाना रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है.

मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब: सेक्टर-69 स्थित टूयूलिप मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि व विश्व कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। शिवभक्ति के भजनों व हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। स्थानीय निवासी आरके. जायसवाल ने कहा कि परिवार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का वास हो.

सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे माह में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत और विधि-विधान से की गई शिव आराधना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

गंगाजल लेकर कांवड़िये आने शुरू: सावन में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़िये शिविरों में पहुंचने लगे हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांवड़ियों के ठहरने के लिए शिविर लगाए हैं। इन शिविरों में भोजन, पेयजल, विश्राम, प्राथमिक उपचार और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की हैं। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी कांवड़ियों की सेवा के लिए आगे आए हैं.