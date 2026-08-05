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Gurgaon News: ट्रक की टक्कर से कांवड़ खंडित, कांवड़ियों ने चालक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा करते हुए हाईवे को जाम कर दिया। कांवड़ियों ने ट्रक चा

Gurgaon News: ट्रक की टक्कर से कांवड़ खंडित, कांवड़ियों ने चालक को पीटा

Gurgaon News: रेवाड़ी, अशोक वधवा। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा करते हुए हाईवे को जाम कर दिया। कांवड़ियों ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई भी की। यह मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने खंडित कांवड़ होने पर गाड़ी करवाकर दूसरी कांवड़ लेने के लिए कांवड़ियों को हरिद्वार भेजा। सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली-जयपुर हाईवे से कांवड़िये कांवड़ लेकर जा रहे थे। गांव निखरी के पास एक ट्रक की टक्कर से एक कांवड़ खंडित हो गई। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया।

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उसकी पिटाई शुरू कर दी। कांवड़ खंडित होने पर उन्होंने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कांवड़ियों ने मांग रखी कि हरिद्वार से नई कांवड़ लाई जाए। ट्रक मालिक ने हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए एक गाड़ी को हरिद्वार भेज दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। कांवड़ियों के साथ एक पुलिस कर्मी भी हरिद्वार गया है। राजस्थान के अलवर के सोड़ावास निवासी रोहित, जितेंद्र, कर्नल सिंह, विवेक कांवड़ लेकर आए थे, जो खंडित हो गई।

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