Gurgaon News: कांवड़ियों के स्वागत को तैयार गुरुग्राम, शिविरों में भोजन की होगी नियमित जांच

Gurgaon News: - दिल्ली-जयपुर हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर बढ़ी आवाजाही, प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की मजबूत

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। सावन माह के साथ ही कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुग्राम से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-48), हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, शीतला माता रोड, बसई रोड, सोहना रोड और शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं, शहर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से सेवा शिविर भी सजने लगे हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ शिविरों में श्रद्धालुओं को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी। शिविरों में बनने वाले भोजन और पेय पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच की जाएगी। विभाग की ओर से शिविर संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, साफ पानी का उपयोग करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

शहर के बीचों-बीच बढ़ी चहल-पहल: गुरुग्राम में कांवड़ यात्रा के दौरान हर वर्ष हजारों श्रद्धालु हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों से जल लेकर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न जिलों की ओर जाते हैं। इस बार भी शहर के प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। कई स्थानों पर सेवा शिविर शुरू हो चुके हैं, जबकि कुछ शिविर अगले दो-तीन दिनों में पूरी तरह संचालित होने लगेंगे। शिविरों में भोजन, फल, दूध, शरबत, दवाइयां और विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस: यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्थानों पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि यात्रा के चरम दिनों में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय: नगर निगम ने कांवड़ मार्गों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और जलभराव वाले स्थानों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

इन इलाकों में सबसे ज्यादा आवाजाही: गुरुग्राम हर वर्ष कांवड़ यात्रा का प्रमुख ट्रांजिट रूट बनता है। हरिद्वार और उत्तराखंड से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़िये दिल्ली से गुरुग्राम में प्रवेश कर दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-48), शीतला माता रोड, बसई रोड, सोहना रोड, पटौदी रोड और फर्रुखनगर मार्ग से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, नूंह तथा राजस्थान के अलवर, कोटपुतली और जयपुर की ओर रवाना होते हैं। यात्रा के अंतिम दिनों में इन मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। इसे देखते हुए पुलिस भीड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात करेगी और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा.

शिवालयों में बढ़ेगी रौनक, सेवा शिविरों में चौबीसों घंटे मिलेंगी सुविधाएं: कांवड़ यात्रा के साथ ही गुरुग्राम के प्रमुख शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। श्री माता शीतला देवी मंदिर परिसर स्थित शिवालय, भूतेश्वर महादेव मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर समेत शहर के कई शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, शीतला माता रोड, बसई रोड और एनएच-48 के आसपास सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल, चाय, शरबत, फल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की व्यवस्था रहेगी, जबकि स्वयंसेवक चौबीसों घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहेंगे.

पिछले वर्ष से बेहतर इंतजाम का दावा: पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रशासन ने तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

शहर में प्रमुख तैयारियां: - कांवड़ शिविरों में भोजन की नियमित जांच होगी.

- खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी.

- प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा.

- ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था जरूरत के अनुसार लागू होगी.

- नगर निगम ने सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं.

- स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा है.

- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर तैयार किए जा रहे हैं.

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- सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट रहता है। सभी प्रमुख कांवड़ शिविरों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। भोजन और पेय पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सके। यदि कहीं भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

- डॉ. रमेश चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गुरुग्राम