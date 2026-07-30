Gurgaon News: गुरुग्राम में मलेरिया एक मरीज मिला, चार तक पहुंचा आंकड़ा
Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। बारिश के बीच डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निगरानी और तेज कर दी है।गुरुवार को जिले में मलेरिया का म
Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। बारिश के बीच डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में निगरानी और तेज कर दी है।गुरुवार को जिले में मलेरिया का मरीज की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गुरुवार को नौ हजार 561 घरों तक पहुंचकर बुखार सर्वे किया गया और संदिग्ध मरीजों के नमूने लिए गए।
मलेरिया की स्थिति
इस वर्ष की शुरुआत से अब तक सात लाख 93 हजार से ज्यादा घरों का सर्वे किया जा चुका है। गुरुवार को 895 ब्लड स्लाइड तैयार की गईं, जबकि इस वर्ष अब तक एक लाख 66 हजार 129 स्लाइड मलेरिया जांच के लिए बनाई जा चुकी हैं। जिले में अब तक मलेरिया के चार मरीज मिले हैं।
डेंगू की रोकथाम
डेंगू की रोकथाम के लिए भी अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को 123 लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए। वर्ष 2026 में अब तक तीन 769 सैंपलों की जांच हो चुकी है। जिले में डेंगू के कुल पांच मरीज मिले हैं, जबकि गुरुवार को कोई नया संक्रमित नहीं मिला। राहत की बात यह भी है कि अब तक डेंगू से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है।
मच्छरों के प्रजनन स्थलों का नियंत्रण
उधर, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी है। नगरपालिका उपविधि अधिनियम, 1973 की धारा-214 के तहत अब तक 966 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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