Gurgaon News: नूंह हाईवे पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे

Gurgaon News: नूंह में बृजमंडल यात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा सोमवार को नलहड़ मंदिर से शुरू होगी, जो शाम को गांव सिंगार में संपन्न होगी। इस यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। पुलिस ने यात्रा मार्ग पर फ्लैग मार्च भी निकाला।

Gurgaon News: नूंह/गुरुग्राम, अमर मौर्य। नूंह में बृजमंडल यात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा के दौरान नूंह-अलवर हाईवे पर सुबह से शाम तक भारी वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। इसके लिए पुलिस मार्ग परिवर्तन की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। पुलिस ने रविवार को यात्रा मार्ग पर फ्लैग मार्च भी निकाला। यात्रा सोमवार को नलहड़ मंदिर से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जो शाम को गांव सिंगार में संपन्न होगी। तीन अगस्त को निकली जाने वाली बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है।

फ्लैग मार्च और सुरक्षा प्रबंध रविवार को साउथ रेंज रेवाड़ी के आईजी ओपी नरवाल, उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन, यात्रा की नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति सहित जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने नल्हड़ेश्वर मंदिर नूंह से झिरकेश्वर मंदिर, फिरोजपुर झिरका तथा सिंगेश्वर मंदिर, सिंगार, पुन्हाना तक फ्लैग मार्च निकाला गया।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा आईजी ओपी नरवाल ने जलाभिषेक यात्रा के आयोजन के संबंध में बताया कि इस यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी शरारती तत्व को माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा की सुरक्षा के लिए जिला में करीब दो हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 13 डीएसपी विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी पर रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए रेवाड़ी व अन्य जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को रिजर्व श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करता है तो इस अतिरिक्त बल को तत्काल मौके पर बुला लिया जाएगा।