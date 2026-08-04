Gurgaon News: जिले के 97 हजार श्रमिकों का दोबारा पोर्टल पर पंजीकरण होगा

Gurgaon News: सख्ती: -हरियाणा श्रमिक पंजीकरण पोर्टल को अब चालू कर दिया गया है -श्रमिकों को आवेदन में काम का ब्यौरा देते समय वर्क स्लिप लगेंगे -सरपंच या काम कराने वा

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। श्रम विभाग ने भवन निर्माण और अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए पोर्टल पर दोबारा नए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले के 97 हजार श्रमिकों का दोबारा पोर्टल पर पंजीकरण होगा। श्रमिकों को आवेदन में काम का ब्यौरा देते समय वर्क स्लिप लगेंगे। वहीं वर्क स्लिप की जांच में गुरुग्राम में तीन हजार श्रमिक फर्जी मिले थे। 90 दिन का कार्य प्रमाण:

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान श्रमिक के पास पिछले एक साल में 90 दिन काम करने का प्रमाण होना चाहिए। अब काम का ब्यौरा देते समय वर्क स्लिप पर सरपंच या काम कराने वाले मालिक के हस्ताक्षर और सत्यापन अनिवार्य कर दिए गए हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का विवरण और बैंक खाता जानकारी भी देनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

जांच के दौरान फर्जी श्रमिकों की पहचान जांच में फर्जी मिले थे श्रमिक:

गुरुग्राम में वर्कस्लिप की जांच में तीन हजार अपात्र व फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आए थे। जांच के बाद 97 हजार श्रमिकों को ही मान्य माना गया है। उन्हें श्रम विभाग की ओर से मैसेज भेजे गए हैं। ताकि दोबारा से पंजीकरण करा सके। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए 33 योजनाएं चलाई जा रही हैं। जांच के दौरान पोर्टल बंद रहने का सबसे अधिक असर श्रमिक परिवारों के बच्चों पर पड़ा। उन्हें छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। कई पात्र मजदूर भी विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए।

पंजीकरण के लाभ पंजीकरण से यह मिलेंगे फायदे:

श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक बीएस धारीवाल ने कहा कि इस पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों को कई फायदे दिये जाते हैं। इसमें श्रमिक की मृत्यु पर दो से 5 लाख रुपये तक सहायता राशि, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 8 हजार से 51 हजार रुपये तक पुरस्कार, कालेज छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए 51 हजार रुपये, साइकिल खरीदने के लिए पांच हजार रुपये, औजार खरीदने के लिए 8 हजार रुपये, बेटियों के विवाह के लिए 1.01 लाख रुपए की सहायता मिलती है। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।