Gurgaon News: संशोधित :- कार में तोड़फोड़ करने में दो आरोपी गिरफ्तार
Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। गत 26 जुलाई को गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर घामडौज टोल प्लाजा के समीप गोवर्धन पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के दौरान कुछ युव
Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। गत 26 जुलाई को गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर घामडौज टोल प्लाजा के समीप गोवर्धन पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के दौरान कुछ युवकों की तरफ से दो युवकों के साथ मारपीट करने और कार में तोड़फोड़ करने के मुकदमे में गुरुग्राम पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया था, जो सीसीटीवी में कैद हो गया था। इस सिलसिले में थाना भोंडसी में मामला दर्ज हुआ था। अपराध शाखा, सोहना ने इस मामले में एक युवक को गांव घामडौज मोड़ से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान श्याम कुंज कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय तरुण उर्फ जादू के रूप में हुई है।
यह मूलरूप से गांव घामडौज का रहने वाला है। पूछताछ में इसने बताया कि शिकायतकर्ता के ताऊ के लड़के के साथ उनकी रंजिश है। यह दोनों युवक जिस कार में थे, वह उसके ताऊ के लड़के की थी। कार को देखकर उसने अपने साथियों के साथ हमला किया। आरोपी पर एक मुकदमा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का पहले भी गुरुग्राम में दर्ज है। आरोपी से डंडा बरामद किया है।इस मामले में संलिप्त एक आरोपी गांव भोंडसी निवासी 24 वर्षीय कृष्ण उर्फ काले को सोहना-पलवल रोड पर गांव सांचौली से पुलिस ने पकड़ा है। इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। कृष्ण को जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में संलिप्त अन्य युवकों की तलाश की जा रही है।
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