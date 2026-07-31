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Gurgaon News: बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश से सुहावना हुआ मौसम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: - आगामी तीन दिनों तक गरज-चमक के साथ जारी रहेंगी बौछारें बादलों की आवाजाही के बीच बारिश से सुहावना हुआ

Gurgaon News: बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश से सुहावना हुआ मौसम

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। शहर में बीते कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को आखिरकार गुरुवार दोपहर बाद हुई हल्की बारिश से राहत मिली। सुबह के समय तेज धूप और नमी के कारण तापमान में बढ़त दर्ज की गई, जिससे दिनभर चिपचिपाहट भरी गर्मी बनी रही। हालांकि, दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल घिर आए। शहर के कई हिस्सों में गिरी बौछारों से हवा में ठंडक घुल गई और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिला मुख्यालय पर शाम पांच बजे तक चार एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के कारण तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से हल्की उमस बनी रही।

मानेसर में हुई सबसे ज्यादा बारिश

जिले में बारिश का असर अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न देखने को मिला। मानेसर तहसील में सबसे अधिक नौ एमएम वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सोहना में पांच एमएम, जबकि वजीराबाद, कादीपुर और हरसरू में 1-1 एमएम बारिश हुई। वहीं बादशाहपुर और पटौदी क्षेत्र सूखा रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले तीन दिनों तक क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है, जिससे तापमान में और कमी आ सकती है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम में हाल ही में कितनी बारिश हुई?
गुरुग्राम में हाल ही में चार एमएम बारिश हुई।
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