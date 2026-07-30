Gurgaon News: फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन आज

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को लेकर गुरुग्राम जिले में 31 जुलाई को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्र

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को लेकर गुरुग्राम जिले में 31 जुलाई को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने अपील की है कि प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह निर्धारित अवधि के दौरान आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फर्जी, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट चिह्नित मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से अलग किए गए हैं। उनकी एएसडीडी सूची संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

सूची की उपलब्धता डीसी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची तथा एएसडीडी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in/ पर भी उपलब्ध रहेगी, ताकि आम लोग आसानी से अपने नाम की जांच कर सकें।

आवेदन की समयसीमा 31 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस अवधि में लोग नए नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा तथा 28 सितंबर, 2026 तक सभी मामलों का निपटारा कर 3 अक्टूबर, 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा समय पर अपने मतदाता विवरण का सत्यापन कराने की अपील की। मतदाता अपने संबंधित एईआरओ कार्यालय में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित मतदान केंद्रों के मतदाता नाम जोड़ने, नाम हटाने, मतदाता विवरण में संशोधन तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए निर्धारित एईआरओ कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं।