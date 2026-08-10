Gurgaon News: यातायात के लिए 72 घंटे के बाद महावीर चौक अंडरपास खुला

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जलभराव के चलते 72 घंटे से बंद महावीर चौक अंडरपास को यातायात के लिए खोल दिया है। धनवापुर अंडरपास में आधा फीट पानी भरा हु

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। जलभराव के चलते 72 घंटे से बंद महावीर चौक अंडरपास को यातायात के लिए खोल दिया है। धनवापुर अंडरपास में आधा फीट पानी भरा हुआ है, जबकि राजीव चौक पैदल पार पथ अंडरपास पानी से डूबा हुआ है। दूसरी तरफ बारिश से मिलेनियम सिटी की सड़कों के हालात बदतर हो गए हैं। गहरे-गहरे गड्ढे होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। छह अगस्त से लेकर आठ अगस्त तक रूक-रूककर हुई बारिश ने जिला प्रशासन के पानी निकासी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। गुरुग्राम नगर निगम ने पानी निकासी की व्यवस्था पर पिछले तीन साल में करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस व्यवस्था पर करीब 350 करोड़ रुपये के टेंडर लगाए हैं। इनमें से करीब 200 करोड़ रुपये का भुगतान ठेकेदारों को पानी निकासी की एवज में किया जा चुका है।

इस बारिश में महावीर चौक अंडरपास में करीब पांच फीट पानी भर गया था। अंडरपास में पंप लगा हुआ है, लेकिन पानी निकालने के लिए यह नाकाफी साबित हुआ। इस वजह से कई बस और कार इस अंडरपास में फंस गई थी। गनीमत यह रही कि इस वजह से किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्रेन की मदद से वाहनों को बाहर निकालने की नौबत आई थी। रविवार सुबह इस अंडरपास को यातायात के लिए खोल दिया गया। बारिश में जलभराव की वजह से मेदांता अंडरपास करीब 48 घंटे तक बंद रहा था। इसमें भी कई गाड़ियां फंस गई, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला। जीएमडीए ने इस अंडरपास के समीप करीब पांच करोड़ की लागत से निर्मित बरसाती नाले के बाद जीएमडीए ने दावा किया था कि इस अंडरपास में जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन यह दावे बारिश में धराशाही हो गए।

पैदल पार पथ अंडरपास में पानी से डूबा एनएचएआई ने राजीव चौक को पार करने के लिए पैदल पार पथ अंडरपास बनाया हुआ है, जो पानी से डूबा हुआ है। इसमें लगभग 10 फीट पानी खड़ा है। इस पैदल पार पथ से पैदल या बाइक सवार राजीव चौक पर बिना फंसे दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सोहना रोड, बीएसएनएल कार्यालय, सेक्टर-15 या मिनी सचिवालय के समीप निकलते हैं। इस अंडरपास को खाली करने के सिलसिले में अभी एनएचएआई ने कोई कदम नहीं उठाए हैं।

जलभराव के डर से बजघेड़ा अंडरपास बंद किया बारिश में एनएचएआई को बजघेड़ा अंडरपास में जलभराव की चिंता सताने लगती है। बारिश की स्थिति देखने के साथ एनएचएआई के कारिंदे इस अंडरपास पर मिट्टी के कट्टे लगाकर इसको यातायात के लिए बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। छह और सात अगस्त की बारिश में एनएचएआई ने इस अंडरपास को बंद कर दिया। इससे सर्विस रोड पर दो से ढाई फीट तक पानी भर गया। इस वजह से कई वाहन बंद पड़ गए। साईं कुंज आरडब्ल्यूए के प्रधान राकेश राणा ने कहा कि इस अंडरपास के समीप से जीएमडीए का बरसाती नाला नंबर एक है, जिससे पानी निकलकर अंडरपास के चारों तरफ फैल गया। एनएचएआई ने अपने अंडरपास को बचाने के लिए बजघेड़ा रोड को डूबो दिया।

हर साल होती है मॉकड्रिल मिलेनियम सिटी में 28 अंडरपास हैं। हर साल मानसून से पहले जीएमडीए की तरफ से इन अंडरपास में मॉकड्रिल करके पानी निकासी के उपकरणों की जांच की जाती है। इसके बावजूद जलभराव की स्थिति बनी।

सेक्टर-नौ-नौए की हालत बदतर हुई बारिश के बाद मिलेनियम सिटी की कई मुख्य सड़कों की हालत खराब हो गई है। सबसे अधिक बुरी हालत में सेक्टर-नौ और नौए को विभाजित करने वाली सड़क है। इस सड़क पर ईएसआई अस्पताल के सामने गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहनों की रफ्तार रूक गई है। इस वजह से सुबह और शाम के समय यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है। दुपहिया वाहन चालकों को सड़क हादसे का डर बना हुआ है। सेक्टर-नौ आरडब्ल्यूए से जुड़े एमपी सोनी का कहना है कि वे रविवार सुबह इस रोड से होकर निकले थे। सड़क पर गहरे-गहरे गड्ढे हो गए हैं। जीएमडीए और नगर निगम में शिकायत दी है। इस सड़क का निर्माण पिछले साल हुआ था।

एसपीआर पर सड़क की परत उखड़ी पिछले साल एसपीआर को करीब आठ करोड़ की लागत से बनाया गया था। अब इस सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। सड़क की मरम्मत की गई परत कई जगहों से उखड़ चुकी है। इस वजह से हादसा होने का डर वाहन चालकों को सता रहा है। यातायात जाम की समस्या का यह एक कारण बन रहे हैं। महरौली रोड, बसई रोड, न्यू रेलवे रोड,, ओल्ड रेलवे रोड, गुरुग्राम-पटौदी रोड, हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक रोड पर भी गड्ढे बन गए हैं।

क्या कहते हैं जीएमडीए प्रवक्ता तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश के बीच जीएमडीए और गुरुग्राम नगर निगम की रणनीति काफी कारगर रही। प्रमुख मार्गों पर यातायात चलता रहा। 200 एमएम से अधिक बारिश होने के बावजूद पिछले वर्षों में जलभराव के लिए बदनाम रही ज्यादातर जगहों पर पानी नहीं भरा। जहां कहीं पानी भरा, वहां दो से तीन घंटे में निकल गया। पिछले वर्षों की तरह कई घंटों तक सड़कों पर पानी जमा रहने और यातायात थमने की स्थिति इस बार बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिली।

- प्रवक्ता, जीएमडीए