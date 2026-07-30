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Gurgaon News: संशोधित :- बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी में फिर प्लास्टर गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: - ए ब्लॉक के मकान नंबर 97 की पहली मंजिल से प्लास्टर गिरा- ए ब्लॉक के मकान नंबर 97 की पहली मंजिल से प्लास्टर गिरा

Gurgaon News: संशोधित :- बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी में फिर प्लास्टर गिरा

Gurgaon News: - गत 29 जून को एक बच्चे के सिर पर प्लास्टर गिरा था, जिसमें वह घायल हो गया था

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घटना का विवरण

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-102 स्थित बीपीटीपी एमेस्टोरिया सोसाइटी के एक मकान की पहली मंजिल की बालकनी से प्लास्टर का बड़़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत यह रही कि उस दौरान कोई नीचे नहीं था। यदि कोई होता तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इस सिलसिले में बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है।

स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया

बुधवार देर रात को इस सोसाइटी के ए ब्लॉक के मकान नंबर 97 की पहली मंजिल की बालकनी से प्लास्टर गिर गया। इसकी आवाज सुनकर लोग एकत्रित हो गए। बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर की। आरडब्ल्यूए की उपप्रधान मोनिका ने इस सिलसिले में गुरुवार सुबह नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई को शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गत नौ जुलाई को सोसाइटी के निरीक्षण के दौरान डीटीपीई अमित मधोलिया के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक बिल्डर ने बालकनी को दुरुस्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं। बालकनी से आए दिन प्लास्टर गिर रहे हैं। इसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। शायद बिल्डर को किसी बड़े हादसे का इंतजार है।

बच्चे की चोट

मोनिका ने बताया कि पिछले महीने 29 जून को एक मकान की दूसरी मंजिल से बालकनी का प्लास्टर गिरने के बाद सात वर्षीय एक बच्चा घायल हो गया था। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके सिर में कई टांके आए थे। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। इस मामले में डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि बिल्डर को निरीक्षण के दौरान बालकनी को दुरुस्त करने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम में यह दुर्घटना कब हुई थी?
यह दुर्घटना 29 जून को हुई थी।
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