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Gurgaon News: युवक का खोया मोबाइल लौटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम। हीरो होंडा चौक पर युवक का खोया मोबाइल यातायात पुलिस ने वापस लौटा दिया है। यह मोबाइल सिपाही बलराम को मिला था। मोबाइल पाकर युवक जम्मू निवासी

Gurgaon News: युवक का खोया मोबाइल लौटाया

Gurgaon News: गुरुग्राम। हीरो होंडा चौक पर युवक का खोया हुआ मोबाइल यातायात पुलिस ने वापस लौटा दिया है। यह मोबाइल सिपाही बलराम को मिला था। छानबीन के बाद फोन के असली मालिक का पता लगाया गया। जांच में पता चला कि मोबाइल जम्मू निवासी सुनील का है। युवक ने यातायात पुलिस का आभार व्यक्त किया।

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