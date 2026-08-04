Gurgaon News: प्रत्येक वार्ड में लगेंगी 200-200 नई स्ट्रीट लाइटें

Gurgaon News: - अंधेरे वाले क्षेत्रों व मुख्य सड़कों पर लगेंगी नई लाइटें, आईसीसीसी से रखी जाएगी सीधी निगरानी प्रत्येक वार्ड में लगेंगी 200-200 स्ट्रीट लाइटें

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। मिलेनियम सिटी के अंधेरे इलाकों को रोशन करने और रात के समय सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम ने व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत शहरभर में 10 हजार नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम ने इसके लिए सभी 36 वार्डों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड को 200-200 नई स्ट्रीट लाइटें आवंटित की जाएंगी। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही चरणबद्ध तरीके से इन लाइटों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम की इस पहल से शहर की विभिन्न कॉलोनियों, सेक्टरों, आंतरिक रास्तों और मुख्य सड़कों पर चिन्हित अंधेरे वाले क्षेत्रों को पूरी तरह से रोशन किया जाएगा। इसको लेकर स्थानीय पार्षदों और आरडब्ल्यूए से अंधेरे वाली जगहों की जानकारी हासिल की जाएगी। जहां सबसे ज्यादा जरुरी है वहां पहले स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम किया जाएगा।

-------- - सीसीएमएस से होगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग

नई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। सभी 10 हजार नई लाइटों को सेंट्रल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) के जरिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को रियल-टाइम में यह जानकारी मिलती रहेगी कि कौन-सी लाइट जल रही है और कहां खराबी आई है। वर्तमान में शहर में एक लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटें पहले से स्थापित हैं, जिन्हें भी चरणबद्ध तरीके से सीसीएमएस प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था से नागरिक शिकायतों से पहले ही तकनीकी खराबी का पता चल सकेगा और रखरखाव का काम त्वरित गति से पूरा होगा।

-------- प्रत्येक वार्ड में 200 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा। सभी नई लाइटों को सीसीएमएस के माध्यम से आईसीसीसी से जोड़ा जाएगा ताकि कंट्रोल रूम से ही इनका संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

- सचिन यादव, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम