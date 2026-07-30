Gurgaon News: यमुना को प्रदूषण से बचाएंगे चार सीवर शोधन संयंत्र

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए चार सीवर शोधन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। यह संयंत्र नौरंगपुर, सेक्टर-107, बहरामपुर और धनवापुर में तैयार किए जाएंगे। इन संयंत्रों के बनने के बाद मिलेनियम सिटी से रोजाना 773 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) सीवर का पानी शोधित होगा। मौजूदा समय में 433 एमएलडी पानी शोधित हो रहा है। रोजाना करीब 150 एमएलडी गंदा पानी बिना शोधित हुए यमुना में जा रहा है। गुरुवार दोपहर बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में यमुना को प्रदूषण से बचाने को लेकर एक बैठक हुई। इसमें जीएमडीए, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य सचिव ने यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि नौरंगपुर में 40 एमएलडी क्षमता का सीवर शोधन संयंत्र बनाया जाएगा। इसमें सेक्टर-77 से लेकर सेक्टर-80 तक का पानी शोधित किया जाएगा। सेक्टर-107 में 100 एमएलडी क्षमता का सीवर शोधन संयंत्र बनाने के बीच सेक्टर-81 से लेकर सेक्टर-115 तक सीवर का गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा। इस पानी को शोधित करके डाला जाएगा। इन दोनों संयंत्रों के निर्माण को लेकर लगाए टेंडर को खोला जा चुका है। जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा。