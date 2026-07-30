Gurgaon News: यमुना को प्रदूषण से बचाएंगे चार सीवर शोधन संयंत्र

Gurgaon News: गुरुग्राम में यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए चार सीवर शोधन संयंत्र बनने जा रहे हैं। ये संयंत्र नौरंगपुर, सेक्टर-107, बहरामपुर और धनवापुर में स्थापित होंगे। नए संयंत्रों से 773 एमएलडी सीवर पानी शोधित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक बैठक की और नए निर्माण के टेंडर को खोला गया है।

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए चार सीवर शोधन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। यह संयंत्र नौरंगपुर, सेक्टर-107, बहरामपुर और धनवापुर में तैयार किए जाएंगे।

सीवर शोधन संयंत्र की जानकारी इन संयंत्रों के बनने के बाद मिलेनियम सिटी से रोजाना 773 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) सीवर का पानी शोधित होगा। मौजूदा समय में 433 एमएलडी पानी शोधित हो रहा है। रोजाना करीब 150 एमएलडी गंदा पानी बिना शोधित हुए यमुना में जा रहा है।

बैठक की चर्चा गुरुवार दोपहर बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में यमुना को प्रदूषण से बचाने को लेकर एक बैठक हुई। इसमें जीएमडीए, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य सचिव ने यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि नौरंगपुर में 40 एमएलडी क्षमता का सीवर शोधन संयंत्र बनाया जाएगा। इसमें सेक्टर-77 से लेकर सेक्टर-80 तक का पानी शोधित किया जाएगा। सेक्टर-107 में 100 एमएलडी क्षमता का सीवर शोधन संयंत्र बनाने के बीच सेक्टर-81 से लेकर सेक्टर-115 तक सीवर का गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा। इस पानी को शोधित करके डाला जाएगा। इन दोनों संयंत्रों के निर्माण को लेकर लगाए टेंडर को खोला जा चुका है। जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

बहरामपुर और धनवापुर में यूनिट्स मुख्य सचिव को बताया कि बहरामपुर और धनवापुर में भी 100-100 एमएलडी क्षमता के सीवर शोधन संयंत्र का निर्माण होना है। इसके टेंडर अगले 15 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय में बहरामपुर में 170 एमएलडी, धनवापुर में 218 एमएलडी, जहाजगढ़ में 20 एमएलडी और मानेसर में 25 एमएलडी क्षमता के सीवर शोधन संयंत्र हैं। 340 एमएलडी क्षमता के नए संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। मीणा ने कहा कि सीविज शोधन क्षमता बढ़ने से शहर में अपशिष्ट जल प्रबंधन और मजबूत होगा। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सकेगा।

- दीपक आहूजा