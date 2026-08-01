Gurgaon News: मुख्यमंत्री को प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आमंत्रण
Gurgaon News: गुरुग्राम में समाज उत्थान न्यास द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। सभी अभिभावकों को 15 अगस्त तक बच्चों की मार्कशीट और जानकारी जमा करने की अपील की गई है।
Gurgaon News: गुरुग्राम,अमर मौर्य। समाज उत्थान न्यास की ओर से आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संस्था संरक्षक नरेश कुमार व संस्थापक गगनदीप सैनी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आमंत्रण दिया। जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों का सम्मान करने का अनुरोध किया। समारोह में गुरुग्राम के 10वीं व 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। संस्था ने सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे बच्चों की मार्कशीट की प्रति, पता और मोबाइल नंबर 15 अगस्त तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा कराए, ताकि पात्र विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें समारोह में सम्मानित किया जा सके।
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