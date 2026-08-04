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Gurgaon News: छह सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। मिलेनियम सिटी के छह सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकर

Gurgaon News: छह सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। मिलेनियम सिटी के छह सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

निर्माण कार्य की योजना

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।। इसके बनने से सेक्टर-68, 69, 70, 70ए, 75, 75ए के निवासियों को आवागमन में राहत मिलेगी। सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही सड़क की लंबाई करीब दो किमी है। इसमें से 1.1 किमी की मुख्य सड़क का निर्माण चार साल पहले किया जा चुका है, लेकिन जमीन अधिग्रहण विवाद के चलते करीब 900 मीटर में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। पिछले साल जीएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस बाठ के नेतृत्व में हंगामे के बीच सड़क निर्माण में आ रहे मकानों को तोड़ा गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जमीन का कब्जा लेने के बाद जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के निर्माण के टेंडर जारी किए थे।

आर्थिक पहलू

जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर 25.37 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाया है। इस राशि से तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क के साथ-साथ दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी। फुटपाथ और बरसाती नाला भी तैयार किया जाएगा। इस मुख्य सड़क के बनने के बाद छह सेक्टरों के अलावा गांव पलड़ा और हसनपुर के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।

यातायात में सुधार

एसपीआर पर यातायात जाम में नहीं फंसना पड़ेगा

इन चारों सेक्टरों में करीब 10 हजार परिवार रह रहे हैं। मौजूदा समय में इनका आवागमन एसपीआर से होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे को जोड़ रही एसपीआर पर रोजाना करीब 80 हजार वाहन निकलते हैं। सुबह और शाम के समय में करीब पांच किमी लंबे एसपीआर को पार करने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। इस नई रोड के बनने के बाद इन चारों सेक्टरों के निवासियों को वाटिका चौक या बादशाहपुर की तरफ जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा।

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निर्माण का समय

टेंडर आवंटित होने के बाद एक साल के अंदर इस मुख्य सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। एसपीआर पर यातायात दबाव कम होगा। आसपास लगते सेक्टरों को गुरुग्राम-सोहना हाईवे जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा।

- पीसाी मीणा, सीईओ, जीएमडीए

सामान्य प्रश्न

इस सड़क के निर्माण की योजना कब शुरू होगी?
सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।
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