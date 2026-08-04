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Gurgaon News: सात अगस्त तक पूरा कराएं बैंक खाता अपडेट, तभी मिलेगा वर्दी-स्कूल बैग और स्टेशनरी भत्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों को निर्देश, बालवाटिका-3 के विद्यार्थियों का वन स्कूल ऐप व एमआईएस पोर्टल पर डेटा जल्द अपडेट करें, डीबीटी के जरिए सीधे खाते

Gurgaon News: सात अगस्त तक पूरा कराएं बैंक खाता अपडेट, तभी मिलेगा वर्दी-स्कूल बैग और स्टेशनरी भत्ता

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बालवाटिका-3 (प्री-प्राइमरी) के विद्यार्थियों को इस वर्ष वर्दी, स्कूल बैग और स्टेशनरी भत्ते का लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों का बैंक खाता, परिवार पहचान पत्र और वन स्कूल ऐप पर रिकॉर्ड पूरा नहीं होगा, उनके खाते में सहायता राशि भेजने में परेशानी आ सकती है। इसी वजह से गुरुग्राम सहित प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को 7 अगस्त तक हर पात्र विद्यार्थी का रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के स्कूलों में अब ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है, जिनके बैंक खाते अभी तक नहीं खुले हैं या जिनका बैंक विवरण एमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं है। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से संपर्क कर खाते खुलवा रहा है और आईएफएससी सहित सभी जरूरी जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर रहा है। विभाग चाहता है कि इस बार किसी भी बच्चे का लाभ केवल तकनीकी कमी के कारण न रुके।

लाभ की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग के अनुसार सरकार की ओर से वर्दी, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। ऐसे में बैंक खाते और रिकॉर्ड का सही होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों का डेटा अपडेट किया जा रहा है, इसलिए स्कूलों में इन दिनों इस प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जिम्मेदारी का निर्धारण

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र विद्यार्थी केवल रिकॉर्ड अधूरा रहने के कारण योजना के लाभ से वंचित रहता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल मुखिया, कक्षा इंचार्ज, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की मानी जाएगी। इसी कारण सभी स्कूलों को 7 अगस्त तक यह कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

भुगतान की पारदर्शिता

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सहायता राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगी। इससे भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समय पर रिकॉर्ड अपडेट होने पर बच्चे नए शैक्षणिक सत्र में वर्दी, स्कूल बैग और स्टेशनरी का लाभ बिना देरी के प्राप्त कर सकेंगे। स्कूलों को ऐसे सभी विद्यार्थियों की सूची तैयार करनी होगी जिनके बैंक खाते नहीं खुले हैं या जिनका बैंक विवरण अधूरा है। अभिभावकों से संपर्क कर खाते खुलवाने, परिवार पहचान पत्र और बैंक विवरण की जांच करने के बाद पूरी जानकारी वन स्कूल ऐप और एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, ताकि 7 अगस्त के बाद भुगतान प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के शुरू की जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से विद्यार्थी वर्दी और स्टेशनरी लाभ के लिए पात्र हैं?
गुरुग्राम जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बालवाटिका-3 (प्री-प्राइमरी) के विद्यार्थी वर्दी और स्टेशनरी लाभ के लिए पात्र हैं।
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