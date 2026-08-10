Gurgaon News: शहर और राजमार्गों पर बम-बम भोले की गूंज

Gurgaon News: गुरुग्राम में सावन की कांवड़ यात्रा आस्था के रंग में रंग गई है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं और शिव भजनों पर झूमते हुए यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ रूट पर गड्ढे और बारिश का पानी शिव भक्तों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। सावन की कांवड़ यात्रा मिलेनियम सिटी की सड़कें आस्था के रंग में रंग गई हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ियों के जत्थे शिव भजनों पर झूमते हुए आ रहे है। शहर और राजमार्गों पर बम-बम भोले की गूंज हो रही है। वहीं डाक कांवड़िए तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो कहीं पैदल शिवभक्त भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों झांकियों के साथ डीजे की धुन पर भक्ति में लीन हैं। जो सेवा शिविरों में भंडारे और रास्तों में कांवड़ियों की सेवा किये जा रहे है। दिन हो या रात हाईवे पर कांवड़ियों का सैलाब लगातार नजर आ रहा है। पैदल जत्थों के साथ डाक कांवड़िए भी पूरे उत्साह के साथ दौड़ते हुए आने लगे हैं.

शिवरात्रि पर कल होगा जलाभिषेक: 11 अगस्त को शिवरात्रि को लेकर डाक कांवड़ियों का जत्था रवाना हो गए है। सोमवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर दौड़ लगाते हुए पहुंचेंगे। जो शिवरात्रि पर गुड़गांव गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इसमें कुलबीर, देवेन्द्र, बिजेंदर गोयल, बिजेंदर कटारिया, रामपाल गुलिया, दीपक रोहिल्ला, अमित, सुमित, सचिन, नीरज, योगेश जांगड़ा समेत अन्य शामिल रहे.

कांवड़ रूट पर गड्ढे और जमा है बारिश का पानी: दिल्ली सरहौल बॉर्डर से लेकर राजीव चौक तक बने कांवड़ रुट पर गड्ढे और बारिश पानी जमा है। शिविर के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती है, लेकिन रूट पर बने गड्ढों में न तो मिट्टी भरी गई और न ही बारिश पानी की निकासी हुई। कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों को परेशानी हो रही है.

शिव प्रतिमा को कंधे पर बैठे कांवड़िए: कांवड़ियों की टोलियां रास्ते में शिव भजनों पर थिरकती नजर आ रहे हैं। कई जत्थों के साथ डीजे लेकर चल रहे हैं। भक्ति गीतों की धुन पर झूमते शिवभक्त रास्ते की थकान भूलकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई शिव प्रतिमा कंधे पर बैठकर चल रहे हैं, जो पटौदी, सोहना, मानेसर समेत अन्य स्थानों के लिए पैदल जाते दिखाई दिए। इसमें महिलाएं भी गंगाजल लेकर चल रही है, जो उनकी मन्नतें पूरी होने के बाद भगवान को जलाभिषेक करेंगी.

हर-हर महादेव के जयकारों के साथ निकले: सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों के जत्थे हर-हर महादेव के जयकारों के साथ निकले। भगवा वस्त्र पहने कांवड़िये डीजे की धुन पर झूमते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। कांवड़ियों के जत्थों से हाईवे का माहौल शिवमय हो गया। हाथों में कांवड़ और जुबां पर भोलेनाथ के जयकारों के बीच कांवड़िये पैदल ही कई किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं.

मार्ग पर भक्ति का माहौल बना रहा: कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईवे और प्रमुख मार्गों पर जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शिवभक्तों के लिए पानी, फल और भोजन की व्यवस्था की। कई स्थानों पर लोगों ने कांवड़ियों की झांकियों का स्वागत किया। इससे मार्ग पर भक्ति का माहौल बना रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हाईवे पर विशेष ट्रैफिक योजना तथा पुलिस बल तैनात किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री कांवड़ शिविर में पहुंचे: गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर स्थित धनचिरि कैंप में गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा द्वारा लगाए गए शिव कांवड़ सेवा शिविर में शनिवार को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद बिप्लब देब ने पत्नी त्रिवेणी राव के साथ पहुंचे। बिप्लब देब ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि, जनकल्याण तथा कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे सभी शिवभक्तों की मंगलमय एवं सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से बातचीत कर उनकी यात्रा और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विश्राम, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य सेवा सुविधाओं की जानकारी लेते हुए सेवा कार्य में जुटे स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की सराहना की.