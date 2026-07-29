Gurgaon News: शाम को आंखों की जांच होगी, डायबिटीज और ग्लूकोमा मरीजों के लिए शुरू होगी सुविधा

Gurgaon News: सेक्टर-10 जिला नागरिक अस्पताल में 15 अगस्त के बाद शुरू होने की तैयारी, बुधवार और गुरुवार को शाम 3 से 5 बजे तक मिलेगी सुविधा

Gurgaon News: गुरुग्राम, साक्षी रावत। आंखों की रोशनी चुपचाप छीन लेने वाली बीमारियों की समय पर पहचान अब पहले से आसान होने जा रही है। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में जल्द ही इवनिंग आई क्लिनिक शुरू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो डायबिटीज के कारण आंखों की समस्या झेल रहे हैं या ग्लूकोमा जैसी बीमारी के खतरे से जूझ रहे हैं। अब उन्हें सामान्य ओपीडी की लंबी कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन 15 अगस्त के बाद इस विशेष क्लिनिक की शुरुआत की तैयारी में है, जहां सप्ताह में दो दिन केवल गंभीर नेत्र रोगों की जांच और स्क्रीनिंग पर फोकस रहेगा।

रोजाना बढ़ रही भीड़, इसलिए लिया गया अलग क्लिनिक शुरू करने का फैसला: सेक्टर-10 जिला नागरिक अस्पताल की नेत्र रोग ओपीडी में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। सामान्य ओपीडी सुबह से दोपहर दो बजे तक चलती है। इसी दौरान सामान्य आंखों की जांच के साथ-साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा जैसे मरीज भी पहुंचते हैं, जिनकी जांच में सामान्य मरीजों की तुलना में अधिक समय लगता है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों के सामने समय प्रबंधन बड़ी चुनौती बन रहा था। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने इन गंभीर मरीजों के लिए अलग समय निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

हर बुधवार और गुरुवार को मिलेगी विशेष सुविधा: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को शाम तीन बजे से पांच बजे तक इवनिंग आई क्लिनिक संचालित होगी। इस दौरान केवल उन मरीजों की विस्तृत जांच होगी जिन्हें डायबिटीज के कारण आंखों में असर होने की आशंका है या जिनमें ग्लूकोमा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे मरीजों को आराम से जांच का समय मिलेगा और विशेषज्ञ भी बिना जल्दबाजी के आवश्यक परीक्षण कर सकेंगे।

समय रहते बीमारी पकड़ने पर बच सकती है आंखों की रोशनी: डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज का असर धीरे-धीरे आंखों की रेटिना पर पड़ता है। शुरुआती दौर में मरीज को कोई विशेष परेशानी महसूस नहीं होती, लेकिन समय पर जांच नहीं होने पर दृष्टि कमजोर होने के साथ स्थायी नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह ग्लूकोमा भी ऐसी बीमारी है जिसे 'साइलेंट विजन किलर' माना जाता है। यह बिना स्पष्ट लक्षण के आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाती है। नियमित स्क्रीनिंग से इन दोनों बीमारियों की शुरुआती पहचान संभव होगी और समय रहते इलाज शुरू किया जा सकेगा।

नेत्र रोग विशेषज्ञ संभालेंगे जिम्मेदारी: जिले में वर्तमान समय में सात नेत्र रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं। अस्पताल प्रशासन इन विशेषज्ञों का रोस्टर तैयार कर इवनिंग आई क्लिनिक का संचालन करेगा। इससे नियमित ओपीडी भी प्रभावित नहीं होगी और मरीजों को अतिरिक्त समय में विशेषज्ञ सेवाएं मिल सकेंगी। अस्पताल का मानना है कि नई व्यवस्था से सामान्य ओपीडी का दबाव भी कम होगा और जांच की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

कामकाजी लोगों के लिए भी होगी राहत: अब तक कई ऐसे मरीज थे जो नौकरी या कारोबार के कारण सुबह अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। दोपहर तक ओपीडी बंद हो जाने के कारण उन्हें बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते थे। शाम के समय क्लिनिक शुरू होने से ऐसे लोगों को भी सुविधा मिलेगी। बुजुर्ग और नियमित फॉलोअप वाले मरीजों को भी कम भीड़ में बेहतर परामर्श मिल सकेगा।

गुरुग्राम में बढ़ रही जरूरत, इसलिए अहम मानी जा रही पहल: गुरुग्राम में मधुमेह के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि डायबिटीज से पीड़ित हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार आंखों की विस्तृत जांच जरूर करानी चाहिए। ऐसे में जिला नागरिक अस्पताल में अलग इवनिंग आई क्लिनिक शुरू होना केवल एक नई ओपीडी नहीं, बल्कि आंखों की रोशनी बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है तो भविष्य में अन्य विशेष रोगों के लिए भी इसी तरह की शाम की क्लिनिक शुरू करने का रास्ता खुल सकता है।

इसलिए है यह क्लिनिक खास: यह व्यवस्था उन मरीजों के लिए राहत लेकर आएगी जिन्हें अब तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। अलग समय मिलने से जांच अधिक व्यवस्थित होगी, गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान होगी, सामान्य ओपीडी पर दबाव घटेगा और कामकाजी लोगों को भी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेने का बेहतर अवसर मिलेगा।

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वर्जन:

- डायबिटीज और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों में समय पर जांच बेहद जरूरी होती है। मरीजों की सुविधा को देखते हुए जिला नागरिक अस्पताल में इवनिंग आई क्लिनिक शुरू की जा रही है। इससे गंभीर नेत्र रोगों की स्क्रीनिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी और मरीजों को अलग से समय देकर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। - डॉ. नीना सिंह, पीएमओ, जिला नागरिक अस्पताल, गुरुग्राम