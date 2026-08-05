Gurgaon News: बजघेड़ा अंडरपास को जलभराव से बचाने की योजना बनेगी

Gurgaon News: - जीएमडीए, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया- जीएमडीए, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। बारिश में द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बजघेड़ा अंडरपास और आसपास लगती कॉलोनियों को जलभराव से बचाने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की अध्यक्षता में एक टीम ने इस अंडरपास का निरीक्षण किया। इस मौके पर एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तीनों विभागों के अधिकारियों ने पानी निकासी की रणनीति बनाई। मंगलवार शाम को हुई बारिश के बाद एनएचएआई ने बजघेड़ा अंडरपास को जलभराव से बचाने के लिए मिट्टी के कट्टे लगाकर इसको यातायात के लिए बंद कर दिया था। इस वजह से इस अंडरपास के साथ लगती सर्विस रोड पर करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया था। इस कारण कई वाहन बीच में बंद पड़ गए थे। वाहन चालकों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। मामला सामने आने के बाद जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने आदेश जारी किए कि इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान किया जाए। भविष्य में इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

जलभराव की समस्या का समाधान जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विक्रम सिंह के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंच गई। इसमें एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। तीनों सरकारी विभागों के अधिकारियों ने आपसी वार्तालाप के बाद इस अंडरपास और सर्विस रोड को जलभराव के लिए संयुक्त रूप से योजना तैयार की। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि मुख्य बरसाती नाला नंबर एक के ओवरफ्लो होने की वजह से जलभराव की समस्या बनी। बरसाती नाले का पानी अंडरपास तक पहुंचा है। जीएमडीए ने मौके पर पहुंचकर देखा कि बरसाती नाले में कुछ कचरा एकत्रित है। इसकी सफाई करवाने के लिए एजेंसी को दिशा-निर्देश दिए गए।

जल निकासी की रणनीति निरीक्षण में इस क्षेत्र तक पानी कम पहुंचें, इसकी योजना भी बनाई गई। कृष्णा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ढलान है, जिसकी वजह से तेजी से पानी आता है। विक्रम ने एनएचएआई अधिकारियों से आग्रह कि हीरो होंडा चौक अंडरपास की तर्ज पर बजघेड़ा अंडरपास के शुरू होने से पहले एक ब्रेकर बनाया जा। ऐसा ब्रेकर बनाया जाए, जिससे वाहन चालकों को परेशानी नहीं आए。

पंपिंग मशीनरी की तकनीकी जांच बैठक में फैसला हुआ कि इस अंडरपास में लगी मशीनरी की तकनीकी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक इस अंडरपास में सिर्फ दो मीटर का एक संपवैल बनाया हुआ है। पानी आने पर यह बहुत जल्दी भर जाता है। यदि पानी निकासी के लिए इस अंडरपास में उपकरणों की जरूरत है तो वह भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

बरसाती नाला बनाया जाएगा इस अंडरपास के दोनों तरफ सर्विस रोड पर बरसाती नाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की तरफ से बरसाती नाला तैयार किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यह फैसला हुआ है। इस बरसाती नाले को मुख्य बरसाती नाले से जोड़ा जाएगा।