Gurgaon News: मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें पीडब्ल्यूडी को सौंपने की तैयारी

Gurgaon News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें पीडब्ल्यूडी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुग्राम में 28.17 किलोमीटर लंबाई की 13 प्रमुख सड़क हैं। इसमें मानेसर, फर्रुखनगर, सोहना की सड़कें पीडब्ल्यूडी को सौंपे जाएंगे। जो समय पर सड़क निर्माण पूरा नहीं होता है और न ही मरम्मत का काम करवाए जाते हैं। जिले के कई गांवों की सड़कों की स्थिति बेहद उलझी हुई है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी के पास है, जबकि बाकी हिस्सा मार्केटिंग बोर्ड के अधीन आता है। यही वजह है कि सड़क निर्माण और मरम्मत का काम समय पर पूरा नहीं हो पाता।

कभी पीडब्ल्यूडी अपने हिस्से की सड़क का निर्माण कर देता है तो कभी मार्केटिंग बोर्ड कर देता है। कभी एक ही विभाग निर्माण करता है तो कभी दोनों विभाग निर्माण या मरम्मत नहीं कर पाते। इस खराब स्थिति से निपटने के लिए मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी को सौंपी जाएगी।लोक निर्माण विभाग के अधिकरियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सड़कें ट्रांसफर होने के बाद बजट, स्टाफ और तकनीकी संसाधनों का पुनर्गठन करना पड़ेगा। फाइलों का लंबा चक्कर खत्म होगा और मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी। बजट पास कराने व सड़क निर्माण की मानीटरिंग भी आसान हो जाएगी। फाइलों का लंबा चक्कर खत्म होगा। मार्केटिंग बोर्ड की सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी को सौंप दी जाएं तो सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव का काम ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।