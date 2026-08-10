Gurgaon News: मिलेनियम सिटी में फुटपाथ और हरित क्षेत्र नए सिरे से विकसित होंगे

Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। शहर में फुटपाथ, हरित क्षेत्र को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। फुटपाथ पर खुले मेनहोल को ढका जाएगा। मलबा हटवाकर हरित क्षे

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। शहर में फुटपाथ, हरित क्षेत्र को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। फुटपाथ पर खुले मेनहोल को ढका जाएगा। मलबा हटवाकर हरित क्षेत्र की तार फेंसिंग की जाएगी। यह बात जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने समीक्षा बैठक लेने के बाद अधिकारियों से कही। सीईओ मीणा ने अधिकारियों को परियोजनाओं की गति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता और लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सीईओ ने स्पष्ट किया कि बरसाती नालों का काम पूरा होने के बाद फुटपाथों को लंबे समय तक खुला या क्षतिग्रस्त नहीं छोड़ा जाए। फुटपाथों पर मौजूद मेनहोल की स्थिति की जांच करने और उन्हें ढकने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों के दौरान पैदल चलने वालों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक का विवरण इस बैठक में इफको चौक से एसपीआर की तरफ सिग्नल फ्री सड़क पर चर्चा हुई। इसमें बताया कि आरडी सिटी चौक पर प्रस्तावित सिग्नल फ्री कॉरीडोर की डीपीआर बन चुकी है। जरूरी सर्वे किया जा चुका है। वजीराबाद जंक्शन पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। सीईओ ने दोनों परियोजनाओं से जुड़े बाकी तकनीकी और प्रक्रियात्मक काम जल्द पूरा करने को कहा है।

विकास कार्य की प्रगति इंजीनियरों ने बैठक में सीईओ को बताया कि व्यापार केंद्र रोड़ का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है। गलेरिया मार्केट रोड के पुनर्विकास का काम अंतिम चरण में है। इसे अगले करीब 20 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है।

पौधारोपण गतिविधियाँ 53 हजार पौधे लगाए

हरित क्षेत्र के अधिकारियों ने सीईओ को बताया कि 53 हजार पौधे लगाए हैं। तीन लाख झाड़ीनुमा पौधे लगा दिए हैं। हरित क्षेत्र समेत अन्य चिन्हित स्थानों पर पौधरोपण का काम अभी जारी है। सीईओ ने हरित क्षेत्र में मलबा डाल रहे लोगों पर सख्ती करने के आदेश दिए। हरित क्षेत्र को मलबामुक्त करने के लिए कहा।