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Gurgaon News: रखरखाव शुल्क बढ़ाने के विरोध में हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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Gurgaon News: गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-71 स्थित एंडोर हाइट्स सोसाइटी में रखरखाव शुल्क बढ़ाने के विरोध में रविवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। इनवायरो के संपदा

Gurgaon News: रखरखाव शुल्क बढ़ाने के विरोध में हंगामा

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। सेक्टर-71 स्थित एंडोर हाइट्स सोसाइटी में रखरखाव शुल्क बढ़ाने के विरोध में रविवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। इनवायरो के संपदा अधिकारी से नाखुश लोगों ने उसे सोसाइटी से बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत किया। प्रदर्शनकारियों ने थाना बादशाहपुर में बिल्डर और रखरखाव एजेंसी के खिलाफ शिकायत दी। इस सोसाइटी में करीब 980 फ्लैट हैं। रखरखाव शुल्क को 4.36 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 5.79 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी का रखरखाव ढंग से नहीं किया जा रहा है।

नामी लग्जरी सोसाइटियों से अधिक रखरखाव शुल्क वसूले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली के प्री-पेड मीटर के माध्यम से अग्रिम रखरखाव शुल्क वसूला जाता है, लेकिन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जाता है। हर दूसरे या तीसरे महीने में उनकी सोसाइटी के सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर रहते हैं। लोगों ने रखरखाव शुल्क का बहिष्कार करने का फैसला लिया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह बिल्डर इस सोसाइटी के रखरखाव को आरडब्ल्यूए के सुपुर्द नहीं कर रहा है। इन्होंने रखरखाव को कमाई का एक जरिया बना लिया है।स्थानीय निवासी निर्भय सिंह ने बताया कि कई सालों से ऑडिट रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं दी जा रही है। लोगों ने इस सोसाइटी के बिल्कुल साथ में बिल्डर की निर्माणाधीन परियोजना के बाहर भी प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर थाना बादशाहपुर करीब 15 पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाकर शांत किया। बिल्डर प्रतिनिधि ने पुलिस को बताया कि हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी है। इस वजह से रखरखाव शुल्क बढ़ाया गया है।

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