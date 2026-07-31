Gurgaon News: शहर में बरसाती नाले खोदकर छोड़ने से हादसे की आशंका

Gurgaon News: - जीएमडीए ने सेक्टर-70ए की मुख्य सड़क पर बरसाती नाला अधर में खोदकर छोड़ा हुआ है- जीएमडीए ने सेक्टर-70ए की मुख्य सड़क पर बरसाती नाला अधर में खोदकर छोड़ा

Gurgaon News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। सेक्टर-70ए की मुख्य सड़क के समीप खुदाई करके अधूरे छोड़े गए बरसाती नाले की वजह से हादसे की आशंका बन गई है। स्थानीय निवासियों ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत दी है। उनसे आग्रह किया है कि समस्या का समाधान करवाया जाए। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस मुख्य सड़क पर बरसाती नाले के निर्माण के लिए करीब छह महीने पहले खुदाई की थी। अब यह निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। इस लापरवाही की वजह से बारिश के दौरान बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इस खोदे गए नाले के समीप एक निजी स्कूल है। इसके अलावा बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन, एम3एम एस्कला, एआईपीएल पिसफुल होम्स, पिरामिड अर्बन होम्स, बीपीटीपी ग्रीन ऑक्स सोसाइटी इस खोदे गए बरसाती नाले के आसपास हैं। काफी संख्या में मुख्य सड़क और सर्विस रोड से वाहन निकलते हैं। इस बरसाती नाले की वजह से हादसा होने का डर बना रहता है。

फर्जी प्रमाण पत्र दे रहे अधिकारी जीएमडीए की लापरवाही की चलते ठेकेदार ने इस बरसाती नाले की बेरीकेडिंग नहीं की है। मामले में खास बात यह है कि जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने आदेश जारी किए हुए हैं कि खुदे बरसाती नालों और गड्ढों को ढका जाए। बेरीकेडिंग की जाए। इस सिलसिले में हर महीने कार्यकारी अभियंताओं से प्रमाण पत्र लिया जाता है, लेकिन इनकी तरफ से फर्जी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

क्या कहते हैं स्थानीय निवासी इस बरसाती नाले को खोदकर छोड़ दिया है। बीच में 33केवी की हाईटेंशन तार निकल रही हैं। बारिश में इन बरसाती नाले में पानी भरने के दौरान यह नजर नहीं आएगा, जिससे हादसा हो सकता है। इस बरसाती नाले को या तो ढका जाना चाहिए या बेरीकेडिंग की जानी चाहिए।

- रजत श्रीवास्तव, निवासी, बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन सोसाइटी

यह बरसाती नाला जानलेवा हो सकता है। इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। रात के समय कोई गाड़ी या दुपहिया वाहन चालक इसमें गिर सकता है। इसकी बेरीकेडिंग करवाई जानी चाहिए।

- प्रवीण कुमार, निवासी, बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन सोसाइटी

कोट :-

इस मामले में इंजीनियरिंग सैल से रिपोर्ट ली जाएगी। बरसाती नाले की बेरीकेडिंग करवाई जाएगी।

- विश्वजीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएमडीए